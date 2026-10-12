Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde kaleme aldığı analizde, yanlış bir zamanlamanın çalışanlara yüz binlerce liralık kayıp yaşatabileceğine dikkat çekti.

Erdursun, emeklilik kararının sadece bağlanacak aylık miktarına bakılarak verilmesinin hatalı olacağını belirterek; kıdem tazminatı tavanı, asgari ücret artışı, yeni yıl ücret beklentileri ve emeklilik sonrası gelirlerin bir bütün olarak hesaplanması gerektiğini vurguladı.

Hesaplamadaki kritik detaylar şu şekilde özetlendi:

• Mevcut Kıdem Tavanı: 1 Temmuz - 31 Aralık 2026 döneminde kıdem tazminatı tavanı 73 bin 729 TL olarak uygulanıyor.

• Öngörülen Tavan Artışı: Memur maaş katsayısına bağlı olarak 2027'nin ilk yarısında tavanın yüzde 7 civarında artarak yaklaşık 79 bin TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

• Her Yıl İçin Ekstra Kazanç: Bu senaryoda, her bir tam hizmet yılı için ödenecek azami brüt kıdem tazminatı miktarı yaklaşık 5 bin 270 TL artacak.

• 20 Yıllık Çalışanda Dev Fark: Brüt ücreti tavanın üzerinde olan ve 20 yıllık kıdemi bulunan bir çalışan, dilekçesini Ocak 2027’de verdiğinde yüzde 7’lik tavan artışıyla yaklaşık 105 bin TL daha fazla brüt kıdem tazminatı alma imkanına sahip olabilecek.

"2026’DAN 2027’YE GEÇİŞTE BÜYÜK AYLIK KAYBI BEKLENMİYOR"

Erdursun, geçmiş yıllarda yaşanan yüksek emekli aylığı kayıplarının 2026’dan 2027’ye geçişte ortaya çıkmasını öngörmediklerini ifade etti.

Bununla birlikte kesin değerlendirme için 2026 yılı enflasyon verileri, güncelleme katsayısı ve aylık hesaplama parametrelerinin netleşmesi gerektiğinin altını çizdi.

TEK BİR DOĞRU TARİH YOK

Erdursun'a göre 105 bin TL'lik tazminat avantajı tek başına herkes için Ocak ayını doğru tarih yapmadığı gibi bağlanacak aylıktaki küçük bir fark da tazminat avantajını görmezden gelmek için yeterli değil.

Her çalışanın kendi brüt ücreti, kıdem süresi ve emeklilik sonrası çalışma planına göre kişisel bir hesaplama yapması gerekiyor.