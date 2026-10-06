Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrilirken SGK Uzmanı Murat Bal'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için mevcut verilerin yaklaşık yüzde 5,6'lık artışı şimdiden işaret ettiğini belirten Bal, yıl sonu enflasyonuna göre zammın yüzde 11 civarına çıkabileceğini söyledi. Ancak asıl kritik noktanın en düşük emekli aylığı düzenlemesi olduğunu belirten Bal'a göre düzenleme Meclis tarafından uzatılmazsa bazı emeklilerin eline geçen para zam yapılmasına rağmen düşebilir.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN YÜZDE 11 HESABI

TV100 canlı yayınında emekli ve memur maaşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Murat Bal, yılın ikinci yarısına ilişkin ilk üç aylık enflasyon verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 5,6'lık artışın oluştuğunu belirtti.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 civarında gerçekleşmesi durumunda ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı artışın yaklaşık yüzde 11'e ulaşabileceğini ifade etti.

Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme nedeniyle hesaplama farklı olacak. Bal, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Memurlarımız toplu sözleşmeden yüzde 7 fark alacaklar. Enflasyon bu rakamın üzerinde çıkarsa aradaki fark da eklenecek ve net artış oranı yüzde 8,5 - 9 seviyelerini bulabilecek"

EMEKLİ MAAŞI ZAM GELSE BİLE DÜŞEBİLİR

Bal'ın dikkat çektiği asıl risk ise halihazırda 23 bin 552 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı oldu.

En düşük emekli maaşı uygulamasının altı aylık dönemlerde yapılan yasal düzenlemelerle sürdürüldüğünü belirten Bal, yeni dönemde düzenlemenin uzatılmaması halinde kök maaşı düşük olan emeklilerin Hazine desteğinden mahrum kalabileceğini ifade etti.

Bal, olası durumu şöyle anlattı:

"Eğer yeni dönemde bu kanun uzatılmazsa, vatandaşlar kendi kök maaşlarına geri dönecek. Kök maaşı 18.000 TL olan bir emekli, maaşına zam gelse bile Hazine desteği kesileceği için eline geçen tutarda düşüş yaşayabilir. Yüzde 30'luk yıllık enflasyon zammının şu anki taban aylığa yansıtılması durumunda en düşük emekli maaşının 25.900 - 26.000 TL seviyelerine çıkması öngörülüyor."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA YENİ FORMÜLLER GÜNDEMDE

Bal, emekli maaşlarında düşüşe yol açacak böyle bir düzenleme yapılmasını siyasi gerçeklikler nedeniyle beklemediğini de belirtti.

Emeklilik sistemindeki prim farklılıklarına da dikkat çeken Bal, 9 bin prim günüyle emekli olan bir esnaf ile 3 bin 600 gün üzerinden emekli olan bir kişinin aynı taban aylığı almasının tartışmalara neden olduğunu söyledi.

Yeni dönemde en düşük emekli maaşı sistemine gelir kriteri eklenmesi veya maaş artışlarının yeni bir Meclis kararı gerekmeksizin enflasyon oranında otomatik güncellenmesi üzerinde durulan formüller arasında gösterildi.