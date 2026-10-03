Emekli maaşı promosyonlarında ekim ayıyla birlikte bankaların kampanyaları güncellendi. Ek koşulların yerine getirilmesiyle bazı bankalarda toplam ödeme tutarı 35 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Milyonlarca emekli, maaşını taşıyacağı bankanın sunduğu promosyon ve ek avantajları araştırmayı sürdürüyor. Bankalar müşteri kazanmak amacıyla nakit promosyonların yanı sıra kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı, sigorta ve ek hesap gibi ürünlere bağlı ilave ödemeler sunuyor.

Ancak bankaların açıkladığı yüksek toplam tutarların tamamı koşulsuz olarak ödenmiyor. Temel promosyon tutarları maaş miktarına göre değişirken, ek ödemeler için farklı kampanya şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor.

BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI

BANKA TEMEL PROMOSYON EK AVANTAJLAR TOPLAM KAZANIM ZİRAAT BANKASI 12.000 TL EK KOŞULSUZ NET ÖDEME 12.000 TL HALKBANK 12.000 TL EK KOŞULSUZ NET ÖDEME 12.000 TL KUVEYT TÜRK 12.000 TL KREDİ KARTI VE FATURA TALİMATI ÖDÜLLERİ 14.000 TL QNB 20.000 TL EK KOŞULSUZ NET ÖDEME 20.000 TL GARANTİ BBVA 15.000 TL KART HARCAMASI, AVANS HESAP VE SİGORTA ÖDÜLLERİ 25.000 TL AKBANK 15.000 TL SAĞLIK SİGORTASI, FATURA TALİMATI, KART HARCAMASI VE MOBİL UYGULAMA 30.000 TL DENİZBANK 12.000 TL EK HESAP, FATURA TALİMATI VE KART KULLANIMI 30.000 TL YAPI KREDİ 15.000 TL FATURA TALİMATI, KART HARCAMASI VE DİJİTAL MÜŞTERİ ÖDÜLÜ 30.000 TL ING 15.000 TL FATURA, HESAP AÇILIŞI, KREDİ VE BANKA KARTI HARCAMALARI 32.000 TL TÜRKİYE FİNANS 27.000 TL EMEKLİ YAKINI GETİRME ÖDÜLÜ 32.000 TL İŞ BANKASI 15.000 TL FATURA TALİMATI VE KART PUANI KAMPANYALARI 35.000 TL *

PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emekli maaşı promosyonundan yararlanmak isteyenlerin maaşlarını kampanya sunan bankaya taşıması ve bankanın belirlediği taahhüdü onaylaması gerekiyor.

Maaş taşıma ve promosyon başvuruları banka şubelerinden yapılabildiği gibi, bankaların mobil uygulamaları ve internet bankacılığı üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

Daha önce başka bir bankadan promosyon alan ancak taahhüt süresi devam eden emekliler de banka değişikliği yapabiliyor. Bu durumda kalan taahhüt süresine ilişkin promosyon tutarının iade edilmesi gerekebiliyor.

Not: Kampanya tutarları maaş miktarına ve ilgili bankanın ek koşullarına göre değişebilir. Bazı kampanyaların süreli olması nedeniyle başvuru öncesinde bankanın güncel şartlarının kontrol edilmesi gerekiyor.