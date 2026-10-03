İş Yatırım’ın 28 Eylül-2 Ekim 2026 dönemindeki hisse alım-satım işlemleri belli oldu. Kurumun net lot hacmi 1 milyar 369 milyon 798 bin 151 lot eksi gerçekleşti.

İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

İş Yatırım’ın alım tarafında SYIDQ.V.B... 47 milyon 294 bin 750 lotla ilk sırada yer aldı. Onu CANTE 47 milyon 104 bin 777 lot ve ISCTR 37 milyon 816 bin 186 lotla takip etti.

Hisse Net alım (lot) Pay SYIDQ.V.B... 47.294.750 %4,21 CANTE 47.104.777 %4,19 ISCTR 37.816.186 %3,37 SASA 34.455.863 %3,07 ELILP.V.BI... 32.640.669 %2,91

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net satış (lot) Pay GAIKXV -29.625.000 %3,18 TYIMFV -24.605.237 %2,64 EYILZV -21.145.060 %2,27 EEIPYV -17.994.999 %1,93 ELIMAV -17.985.833 %1,93

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