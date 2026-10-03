Bank of America’nın (BofA) 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında Borsa İstanbul’da gerçekleştirdiği işlemler belli oldu. BofA geçtiğimiz hafta satışa geçerken elden çıkarılan hisseler belli oldu.
Bank of America’nın (BofA) 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında Borsa İstanbul’da gerçekleştirdiği işlemler belli oldu. Kurumun net işlem hacmi 2 milyar 603 milyon TL satış yönünde gerçekleşirken, alım tarafında ASTOR, THYAO ve MGROS; satış tarafında ise ASELS, KCHOL ve AKBNK öne çıktı.
BOFA’NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
BofA’nın haftalık işlem dağılımına göre alım tarafında ilk sırada ASTOR yer aldı. Kurum, ASTOR’da 1 milyar 869 milyon TL net alım gerçekleştirdi.
ASTOR’u 1 milyar 366 milyon TL ile THYAO, 799,4 milyon TL ile MGROS takip etti. Alım listesinde TUPRS ve EREGL de öne çıkan diğer hisseler oldu.
|Hisse
|Net alım
|Pay
|ASTOR
|1,87 milyar TL
|%22,48
|THYAO
|1,37 milyar TL
|%16,44
|MGROS
|799,4 milyon TL
|%9,62
|TUPRS
|427,8 milyon TL
|%5,15
|EREGL
|237,3 milyon TL
|%2,85
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net satış
|Pay
|ASELS
|-2,28 milyar TL
|%20,92
|KCHOL
|-1,04 milyar TL
|%9,49
|AKBNK
|-728,0 milyon TL
|%6,67
|YKBNK
|-477,7 milyon TL
|%4,38
|BIMAS
|-366,7 milyon TL
|%3,36
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