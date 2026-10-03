Bank of America’nın (BofA) 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında Borsa İstanbul’da gerçekleştirdiği işlemler belli oldu. Kurumun net işlem hacmi 2 milyar 603 milyon TL satış yönünde gerçekleşirken, alım tarafında ASTOR, THYAO ve MGROS; satış tarafında ise ASELS, KCHOL ve AKBNK öne çıktı.

BOFA’NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

BofA’nın haftalık işlem dağılımına göre alım tarafında ilk sırada ASTOR yer aldı. Kurum, ASTOR’da 1 milyar 869 milyon TL net alım gerçekleştirdi.

ASTOR’u 1 milyar 366 milyon TL ile THYAO, 799,4 milyon TL ile MGROS takip etti. Alım listesinde TUPRS ve EREGL de öne çıkan diğer hisseler oldu.

Hisse Net alım Pay ASTOR 1,87 milyar TL %22,48 THYAO 1,37 milyar TL %16,44 MGROS 799,4 milyon TL %9,62 TUPRS 427,8 milyon TL %5,15 EREGL 237,3 milyon TL %2,85

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net satış Pay ASELS -2,28 milyar TL %20,92 KCHOL -1,04 milyar TL %9,49 AKBNK -728,0 milyon TL %6,67 YKBNK -477,7 milyon TL %4,38 BIMAS -366,7 milyon TL %3,36

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