Türkiye'nin ihracatı eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artarak yaklaşık 26 milyar dolara yükseldi. Yılın ilk üç çeyreğinde ise ihracattaki yıllık artış yüzde 5,2 olarak gerçekleşti.

Açıklanan dış ticaret verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracattaki güçlü artışa dikkat çekti.

Şimşek, “İhracat eylülde yıllık yüzde 15,4 arttı. İhracat artışı ilk üç çeyrekte yıllık yüzde 5,2 olurken, yıllıklandırılmış ihracat 283,7 milyar dolara ulaştı” ifadelerini kullandı.

DIŞ TİCARET AÇIĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Emtia fiyatlarındaki yükselişin ithalat üzerindeki etkisine de değinen Şimşek, buna rağmen dış ticaret açığındaki artışın savaşın başlangıcında öngörülenden daha sınırlı kaldığını belirtti.

Şimşek, jeopolitik gerginliklerin etkilerine rağmen cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasının beklendiğini bildirdi.

İhracat eylülde yıllık yüzde 15,4 arttı. İhracat artışı ilk üç çeyrekte yıllık yüzde 5,2 olurken, yıllıklandırılmış ihracat 283,7 milyar dolara ulaştı.



Emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artış savaşın başında öngörülenden daha sınırlı… pic.twitter.com/RaX1NSHJUI — Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 3, 2026

İHRACATÇILARA DESTEK SÜRECEK

Küresel koşulların zorlu seyrettiği dönemde ihracatı desteklemeye yönelik adımların devam ettiğini vurgulayan Şimşek, döviz dönüşüm desteğinin uygulama şartlarının daha esnek ve sade hale getirildiğini belirtti.

Bu düzenlemeyle destekten yararlanabilecek firma sayısının artırıldığını ifade eden Şimşek, üretim ve istihdama katkı sağlayan reel sektöre yönelik desteklerin sürdürüleceğini kaydetti.