Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,86, BES fonları ise yüzde 0,96 değer kaybetti. Yatırım fonlarında en yüksek artış Para Piyasası Fonları'nda, en sert düşüş ise Borsa Yatırım Fonları'nda görüldü.

Yatırım fonlarının haftalık performansı belli oldu. Buna göre yatırım fonları genelinde ortalama yüzde 1,86 değer kaybı yaşanırken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ortalama yüzde 0,96 geriledi.

PARA PİYASASI FONLARI YÜKSELDİ

Yatırım fonları kategorileri arasında haftanın en yüksek getirisi yüzde 0,64 ile Para Piyasası Fonları'nda gerçekleşti.

En sert düşüş ise yüzde 2,81 ile Borsa Yatırım Fonları kategorisinde kaydedildi.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,66 ile Başlangıç Fonları ve Para Piyasası kategorilerinde görüldü. En fazla düşüş ise yüzde 3 ile Endeks kategorisinde yaşandı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN FONLARI

Bu hafta yatırım fonları arasında en fazla kazandıran fon Bulls Portföy Arena Serbest Fon oldu. Fonun getirisi yüzde 128,41 olarak gerçekleşti.

BES fonlarında ise haftanın en fazla kazandıranı Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu oldu. Fon haftayı yüzde 1,74 yükselişle tamamladı.

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN FONLARI

Yatırım fonları arasında haftanın en fazla kaybettiren fonu A1 Capital Portföy Birinci Serbest Fon oldu. Fonun haftalık kaybı yüzde 97,64 olarak kaydedildi.

BES fonlarında ise en fazla düşüş HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonunda görüldü. Fon haftalık bazda yüzde 8,89 değer kaybetti.

Fon Kategori Haftalık değişim Bulls Portföy Arena Serbest Fon Yatırım Fonu – En Çok Kazandıran +%128,41 Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu BES – En Çok Kazandıran +%1,74 A1 Capital Portföy Birinci Serbest Fon Yatırım Fonu – En Çok Kaybettiren -%97,64 HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu BES – En Çok Kaybettiren -%8,89

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.