2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinde düzenlenen basın toplantısında, bu yıl ödülün Robert E. Hall ve Michael Woodford'a verildiği duyuruldu.

Akademinin açıklamasına göre iki ekonomist, makroekonomik istikrarın mikroekonomik temellerine ilişkin geliştirdikleri yaklaşımlarla ödülün sahibi oldu.

NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ NEDEN HALL VE WOODFORD'A VERİLDİ?

Robert E. Hall ve Michael Woodford, ekonomi politikalarının etkilerini açıklamak amacıyla kullanılan makroekonomik modellerin mikroekonomik temeller üzerine kurulmasına yönelik çalışmalarıyla tanınıyor.

İki ekonomistin çalışmaları, enflasyon, üretim ve tüketim gibi makroekonomik göstergeler arasındaki istatistiksel ilişkilerin ötesine geçerek hanehalklarının ve işletmelerin ekonomik kararlarının toplam ekonomi üzerindeki etkilerine odaklanıyor.

Bu yaklaşım, ekonomik istikrar politikalarının değerlendirilmesinde bireylerin ve şirketlerin davranışlarının daha ayrıntılı biçimde ele alınmasını sağlıyor.

ROBERT E. HALL KİMDİR?

Robert E. Hall, 1943 yılında ABD'nin California eyaletinde doğdu.

Stanford Üniversitesinde ekonomi profesörü olarak görev yapan Hall, makroekonomi alanındaki araştırmalarıyla tanınıyor.

MİCHAEL WOODFORD KİMDİR?

Michael Woodford, 1955 yılında ABD'nin Massachusetts eyaletinde dünyaya geldi.

Columbia Üniversitesinde ekonomi profesörü olarak görev yapan Woodford, özellikle para politikası ve makroekonomik modeller üzerine çalışmalarıyla biliniyor.

2025 NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ'NÜ KİMLER KAZANMIŞTI?

2025 Nobel Ekonomi Ödülü, teknolojik gelişmeler ve sürdürülebilir ekonomik büyüme üzerine çalışmaları nedeniyle Joel Mokyr, Philippe Aghion ve Peter Howitt'e verilmişti.

Mokyr, teknolojik gelişmeler yoluyla sürdürülebilir büyümenin ön koşullarını ortaya koyan çalışmalarıyla, Aghion ve Howitt ise yaratıcı yıkım yoluyla sürdürülebilir büyüme teorisine katkıları nedeniyle ödüle layık görülmüştü.