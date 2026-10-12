KOSGEB aracılığıyla yürütülecek program kapsamında girişimcilere toplamda 6,4 milyar liralık finansman kaynağı ayrıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, projenin detaylarını paylaşırken özellikle teknoloji ve imalat odaklı projelere öncelik verileceğinin altını çizdi.

Bakan Kacır, KOSGEB’in geçmiş dönem performansına değinerek 2024 yılından bu yana 31 bin 250 işletmeye toplam 645 milyon lira destek sağlandığını belirtti.

Son dönemde yürütülen titiz incelemeler sonucunda ise 4 bin 476 projenin değerlendirildiği ve bu projeler için 6,4 milyar liralık destekleme kararının alındığı bildirildi.

Bu bütçenin 2,4 milyar liralık kısmının halihazırda 2 bin 400 projeye aktarıldığı açıklandı.

DESTEK KALEMLERİ VE FİNANSMAN DETAYLARI

Girişimciler program bünyesinde üç ana mekanizmadan faydalanabilecek:

• İş Geliştirme Desteği: Teknoloji ve imalat alanında faaliyet gösteren işletmelere 2,5 milyon liraya kadar finansman sağlanacak.

• İş Kurma Desteği: Yeni kurulan işletmelerin kuruluş aşamasındaki platform giderleri ve performans ödemeleri karşılanacak.

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 EKİM

Girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmelerinde kritik rol oynayacak yeni dönem İş Geliştirme Çağrısı için takvim işliyor.

Yerli üretimi güçlendirmeyi hedefleyen programa katılmak isteyen yeni işletme sahiplerinin, başvurularını 31 Ekim tarihine kadar KOSGEB’in resmi kanalları üzerinden tamamlamaları gerekiyor.