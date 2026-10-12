Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,09 artışla 12.277,24 puandan başlasa da gün içinde satış baskısının artmasıyla geri çekildi.

Gün içerisinde en düşük 12.128,78, en yüksek 12.291,17 puan seviyelerini test eden endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 (115,3 puan) değer kaybıyla 12.150,67 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi de paralel bir seyir izleyerek yüzde 0,95 azalışla 15.001,28 puana geriledi.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE TEKNOLOJİ ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜŞÜŞ

Günün genelinde tüm ana sektör endekslerinde satıcılı bir seyir hakim oldu:

• Teknoloji Endeksi: Yüzde 2,64 kayıpla günün en çok gerileyen sektörü oldu.

• Sanayi Endeksi: Yüzde 1,37 değer kaybetti.

• Hizmetler Endeksi: Yüzde 1,36 geriledi.

• Mali Endeks: Yüzde 0,32 oranında sınırlı bir düşüş yaşadı.

BIST 100 kapsamındaki hisselerin 22'si günü primli tamamlarken, 78 hisse günü kayıpla kapattı. Günün en çok işlem gören hisse senetleri ise Tüpraş, ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları ve Astor Enerji olarak öne çıktı.

Haftanın ilk işlem gününde en çok yükselen ve düşen hisseler şöyle sıralandı:

ALTIN, DÖVİZ VE PETROL PİYASALARINDA SON DURUM

• Altın Fiyatları: Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18:30 itibarıyla 4.166 dolar seviyesinde bulunuyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı günü yatay bir seyirle 6 milyon 595 bin 1 TL seviyesinden kapattı.

• Döviz Kurları: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 49,2126 TL, satışta ise 49,4098 TL olarak açıkladı. Uluslararası piyasalarda Euro/Dolar paritesi 1,1166, Sterlin/Dolar paritesi 1,3210 ve Dolar/Yen paritesi 158,7 seviyesinden işlem gördü.

• Petrol Piyasası: Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,24 tırmanışla 106,9 dolara yükseldi.

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