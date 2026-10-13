Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL) tarafından13 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı'nın milyonlarca lotluk hisse alımı gerçekleştirdiği açıklandı.

PAHOL HİSSELERİNDE 10 MİLYON LOTLUK ALIM

KAP açıklamasına göre Fatih Erdoğan, 12 Ekim 2026 tarihinde Pasifik Holding hisselerinde 1,02 TL ile 1,04 TL fiyat aralığından toplam 10.000.000 lot alış işlemi gerçekleştirdi.

Açıklanan fiyat aralığı dikkate alındığında, söz konusu alımın toplam büyüklüğünün 10,2 milyon TL ile 10,4 milyon TL arasında olduğu hesaplanıyor.

İşlemin kesin tutarı ise ağırlıklı ortalama alış fiyatı paylaşılmadığı için belirlenemiyor.

FATİH ERDOĞAN'IN PAHOL'DEKİ PAY ORANI YÜZDE 26,76 OLDU

Gerçekleştirilen 10 milyon lotluk alımın ardından Fatih Erdoğan'ın Pasifik Holding sermayesindeki payları ve oy hakları, 12 Ekim 2026 itibarıyla yüzde 26,76 seviyesine ulaştı.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'nın gerçekleştirdiği alım işlemi, KAP üzerinden yatırımcıların bilgisine sunuldu.

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