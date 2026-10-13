Akbank T.A.Ş. (AKBNK), 13 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde finansal takvimine ilişkin açıklamada bulundu.

Bankanın 1 Ocak - 30 Eylül 2026 dönemini kapsayan finansal sonuçlarının açıklanması için planlanan tarih belli oldu.

AKBANK 3. ÇEYREK BİLANÇOSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akbank tarafından yapılan KAP açıklamasına göre, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçların 27 Ekim 2026 Salı günü açıklanması planlanıyor.

Söz konusu finansal tablolar, bankanın yılın ilk dokuz aylık dönemindeki performansını ortaya koyacak.

Bilanço açıklamasında bankanın net kârı, net faiz geliri, kredi ve mevduat büyüklüğü ile aktif kalitesine ilişkin veriler de yer alacak.

2. ÇEYREK AKBANK BİLANÇOSU NASILDI?

Akbank, 28 Temmuz 2026 tarihinde açıkladığı ikinci çeyrek bilançosunda, yılın ilk altı ayında 34,35 milyar TL net kâr elde ettiğini duyurmuştu. Bankanın 2025 yılının aynı dönemindeki 24,86 milyar TL'lik kârına göre yüzde 38 artış kaydedilirken, yalnızca ikinci çeyrekteki net kârı 15,20 milyar TL olmuştu.

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