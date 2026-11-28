Küresel otomotiv sektöründe elektrikli araç dönüşümü rekabet dengelerini değiştirirken dünyanın en değerli 50 otomotiv şirketi belli oldu. CompaniesMarketCap'in 27 Kasım 2026 tarihli verilerine göre Borsa İstanbul'da işlem gören Ford Otosan (FROTO) ve Tofaş (TOASO) da dünyanın en değerli otomotiv şirketleri arasında yer aldı.

Tesla 1,57 trilyon dolarlık piyasa değeriyle zirvedeki yerini korurken, Çinli üreticiler 50 şirketin yer aldığı listenin yüzde 32'sini oluşturdu.

FORD OTOSAN VE TOFAŞ DÜNYA DEVLERİ ARASINDA

Türkiye'nin otomotiv sektöründe faaliyet gösteren iki halka açık şirketi, milyar dolarlık piyasa değerleriyle küresel sıralamaya girdi.

Ford Otosan (FROTO), 4,7 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli 40'ıncı otomotiv şirketi olurken Tofaş (TOASO), 2,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle 47'nci sırada yer aldı.

İki şirketin toplam piyasa değeri 7,2 milyar dolara ulaştı.

Şirket Hisse kodu Piyasa değeri Dünya sıralaması Ford Otosan FROTO 4,7 milyar dolar 40 Tofaş TOASO 2,5 milyar dolar 47

TESLA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 1,57 trilyon dolarlık piyasa değeriyle listenin ilk sırasında yer aldı. Japon otomotiv devi Toyota 251,9 milyar dolarla ikinci olurken Çinli BYD 104,5 milyar dolarla üçüncü sıraya yerleşti.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 10 OTOMOTİV ŞİRKETİ

Dünyanın en değerli ilk 10 otomotiv şirketleri ise şöyle sıralandı;

Sıra Şirket Piyasa değeri 1 Tesla 1,57 trilyon dolar 2 Toyota 251,9 milyar dolar 3 BYD 104,5 milyar dolar 4 Xiaomi 87,6 milyar dolar 5 Ferrari 72,1 milyar dolar 6 General Motors 71,9 milyar dolar 7 Hyundai 52,9 milyar dolar 8 Ford 49,2 milyar dolar 9 Maruti Suzuki 46,5 milyar dolar 10 Porsche 46,2 milyar dolar

Listenin dördüncü sırasında yer alan Xiaomi'nin gelirlerinin büyük bölümünü otomotiv dışındaki teknoloji ürünleri oluşturuyor.

ÇİNLİ ÜRETİCİLERİN AĞIRLIĞI ARTIYOR

Dünyanın en değerli 50 otomotiv şirketi arasında 16 şirketle Çin ilk sırada yer aldı. Çin'i sekiz şirketle Japonya ve altı şirketle ABD takip etti.

Ülke Şirket sayısı Çin 16 Japonya 8 ABD 6 Hindistan 5 Almanya 4 Güney Kore 2 Türkiye 2 Tayvan 2 İsveç 1 Fransa 1 İtalya 1 Hollanda 1 Vietnam 1

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI YÜZDE 8 ARTTI

Benchmark Mineral Intelligence verilerine göre ekim ayında dünya genelinde 2,09 milyon elektrikli araç satıldı. Elektrikli araç satışları aylık bazda yüzde 3 gerilerken yıllık bazda yüzde 8 artış gösterdi.

Elektrikli ve hibrit araçlara yönelik talep, artan enerji maliyetleri ve alternatif yakıt teknolojilerine yapılan yatırımlarla desteklenirken küresel otomotiv şirketleri arasındaki rekabet de yeniden şekilleniyor.

FROTO VE TOASO HİSSELERİNDE SON DURUM

Borsa İstanbul'da haftanın son işlem günü olan 27 Kasım Cuma günü otomotiv sektörünün iki önemli şirketi yükseliş kaydetti.

Ford Otosan (FROTO) hisseleri yüzde 3,72 değer kazanarak 68,25 TL'den kapanış yaptı.

Tofaş (TOASO) hisseleri ise yüzde 4,27 yükselişle haftayı 255,25 TL'den tamamladı.

FORD OTOSAN'DAN 10,77 MİLYAR TL'LİK TEMETTÜ

Ford Otosan, 24 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında toplam 10 milyar 772 milyon 937 bin TL tutarında nakit temettü dağıtılmasını onayladı.

Şirket, 26 Kasım Perşembe günü hisse başına brüt 3,07 TL, net 2,6095 TL temettü dağıtımına başladı. Temettü ödemeleri 30 Kasım Pazartesi günü hak sahibi yatırımcıların hesaplarına geçecek.

Temettü bilgileri Detaylar Hisse kodu FROTO Hisse başına brüt temettü 3,07 TL Hisse başına net temettü 2,6095 TL Stopaj oranı %15 Toplam temettü tutarı 10.772.937.000 TL Hak kullanım tarihi 26 Kasım 2026 Hesaplara geçiş tarihi 30 Kasım 2026

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.