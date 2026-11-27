Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre özel tüketim vergisi (ÖTV) düzenlemesi kapsamında 1 Aralık 2026 Salı günü itibarıyla hem benzin hem de motorin fiyatlarında yüksek oranlı artışlar yapılması bekleniyor. Vergi ayarlamaları kaynaklı beklenen zam oranları şu şekilde:

• Benzin: Litre fiyatına 4 TL 15 kuruş zam yapılması öngörülüyor.

• Motorin: Litre fiyatına 3 TL 60 kuruş artış yansıyacağı tahmin ediliyor.

Düzenlemenin 1 Aralık Salı günü itibarıyla pompalara yansıması beklenirken, gözler resmi açıklamalara çevrildi.

FİYATLAR YENİDEN 90 TL SINIRINA DAYANACAK

Akaryakıt sektörü üzerine haberler yapan gazeteci Olcay Aydilek, kasım ayında motorinin litresinin 101 TL 70 kuruşu görerek tüm zamanların rekorunu kırdığını anımsattı.

Son gelen indirimlerle motorin şu anda ortalama 85 TL 80 kuruş seviyesinde seyrediyor. Aydilek’in aktardığına göre yeni haftada yapılması beklenen ÖTV zammıyla birlikte motorinin litre fiyatı yeniden 90 TL sınırına dayanacak.

Son dönemde yaşanan indirimlerle nefes alan sürücüler, aralık ayının ilk günüyle birlikte akaryakıt bütçelerini yeniden yukarı yönlü revize etmek durumunda kalabilir.