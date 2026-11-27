27 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, süreçteki son gelişmeler kamuoyuyla paylaşıldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, yargı makamlarından gelen yeni karara ilişkin şu detaylar aktarıldı:

• Geçmiş Süreç: HUNER tarafından 23 Kasım 2026 tarihinde yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal’ın şahsi malvarlığına yönelik kısıtlama kararı doğrultusunda ilgili kurumlara tebligat gönderildiği belirtilmişti.

• Tedbirlerin Kaldırılması: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Kasım 2026 tarihli yeni bir yazı ile Orhun Kartal hakkında uygulanmakta olan söz konusu tüm tedbirlerin ve durdurma kararının tamamen kaldırıldığı bildirildi.

"FAALİYETLERİMİZ HİÇ ETKİLENMEDİ"

Hun Yenilenebilir Enerji, yaşanan bu hukuki sürecin doğrudan şahsi bir konu olduğunu ve şirketin kurumsal işleyişine yansımadığını vurguladı.

Açıklamada, "Söz konusu süreç boyunca Şirketimizin ticari ve operasyonel faaliyetleri herhangi bir şekilde etkilenmemiştir" ifadelerine yer verilerek, üretim ve yatırımların kesintisiz olarak sürdüğü kaydedildi.

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