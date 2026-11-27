Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2026 Finansal İstikrar Raporu'nda sıkı para politikası ve makroihtiyati tedbirlerin kredi büyümesini yavaşlattığını, bankacılık sektörünün ise sınırlı aktif kalitesi bozulmasına rağmen güçlü sermaye yapısını koruduğunu bildirdi.

Raporda, yatırım fonlarından çıkan kaynakların ağırlıklı olarak TL cinsi yatırım araçlarına yöneldiği, özel sektör tahvillerindeki temerrütlerin piyasanın geneline yayılmadığı ve alınan önlemlerin borç yenileme riskini azalttığı vurgulandı.

KÜRESEL FİNANSAL KOŞULLAR SIKILAŞIYOR

TCMB'nin raporunda, gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz artırımlarına yönelebileceği beklentilerinin güçlenmesi ve uzun vadeli tahvil getirilerinin yüksek seyretmesiyle küresel finansal koşulların sıkılaştığı belirtildi.

Enerji piyasalarındaki belirsizlikler, yükselen enflasyon beklentileri, yüksek kamu borçluluğu ve yapay zekâ yatırımlarının artırdığı finansman ihtiyacının gelişmiş ülkelerin devlet tahvili faizlerinde önemli artışlara yol açtığı kaydedildi.

Yükselen faizler ve jeopolitik risklerin özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarında oynaklık yarattığına dikkat çekilen raporda, banka dışı finansal kuruluşlardan kaynaklanabilecek yayılma riskleri ile yapay zekâ kullanımının yaygınlaşmasıyla artan siber güvenlik riskleri de küresel finansal istikrar açısından önemli risk unsurları arasında gösterildi.

KREDİ BÜYÜMESİNDEKİ YAVAŞLAMA DEVAM EDİYOR

TCMB, sıkı para politikası duruşu ve makroihtiyati politika çerçevesiyle uyumlu olarak kredi büyümesinin yavaşladığını bildirdi.

Yabancı para kredilere uygulanan daha sıkı büyüme sınırları nedeniyle ticari kredilerde büyümenin bileşimi TL lehine değişirken bireysel kredilerdeki yavaşlama, özellikle yılın ikinci yarısında belirginleşti.

Kredi talebindeki zayıflama ve artan kredi riskinin kredi arzını kısmen yavaşlatması sonucunda kredi büyüme sınırlarının bağlayıcılığının azaldığı ifade edildi. Ticari ve bireysel kredi faizlerinin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiyle uyumlu hareket ettiği, kredi koşullarındaki sıkılığın ise devam ettiği belirtildi.

BİREYSEL KREDİLERDE TAKİPTEKİ ALACAK ORANI YÜKSELDİ

Bankacılık sektörünün aktif kalitesinde sınırlı bozulma gözlendiğini belirten TCMB, bireysel kredilerdeki olumsuz ayrışmanın sürdüğüne dikkat çekti.

Sektörün takipteki alacak (TGA) oranının tarihsel ortalamalarına yaklaştığı, bireysel kredilerde ise bu oranın uzun dönem ortalamasının üzerine çıktığı bildirildi.

Ticari kredilerdeki bozulmanın küçük ve orta ölçekli firmalarda yoğunlaştığı, ancak kredi büyümesinden arındırılmış göstergelerin bozulma hızının yavaşladığına işaret ettiği kaydedildi. Yakın izlemedeki kredilerin takipteki alacaklara dönüşme potansiyelinin de yakından takip edildiği vurgulandı.

REEL SEKTÖRÜN FİNANSAL BORÇLULUĞU TARİHSEL ORTALAMALARIN ALTINDA

Raporda, reel sektörün finansal borçluluğunun tarihsel ortalamalarının altındaki seviyesini koruduğu belirtildi. Yabancı para kredi büyüme sınırlarının sıkı uygulanması nedeniyle firmaların yurt dışı finansmana yöneliminin devam ettiği ifade edildi.

Yabancı para borçluluğundaki artışa rağmen borcun ağırlıklı olarak büyük ölçekli, ihracat geliri ve döviz varlığı bulunan firmalarda yoğunlaşmasının kur riskini sınırlandırdığı kaydedildi.

Firmaların net yabancı para pozisyon açığındaki artış eğilimi sürerken açığın ihracata ve gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının tarihsel ortalamalarının altında kaldığı bildirildi. Kredilerden en yüksek payı sanayi firmalarının aldığı, yüksek teknoloji üreten firmaların ağırlığındaki artışın da devam ettiği belirtildi.

HANE HALKI BORÇLULUĞU DÜŞÜK SEVİYEDE

TCMB, uzun vadeli ve teminatlı bireysel kredilerin milli gelire oranla küçülmesi nedeniyle hane halkı borçluluğunun düşük seyrettiğini bildirdi. Buna karşılık teminatsız kredilerin GSYH'ye oranının son yıllarda bir miktar arttığına işaret edildi.

Teminatsız kredi bakiyelerinin yüksek borçlu ve yüksek limitli bireylerde yoğunlaştığı belirtilirken ödeme gecikmelerinin de yüksek borca sahip bireylerde daha belirgin olduğu vurgulandı.

Limitlerin gelirle uyumlu hale getirilmesine yönelik düzenlemeler sonucunda bireysel kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarındaki limit ve bakiye büyümesinin yavaşladığı kaydedildi.

Yılın ilk yarısında canlanan konut kredilerinin ise ikinci yarıda varlık fiyatlarındaki düşüş ve konut kredisi faizlerindeki artış nedeniyle ivme kaybettiği ifade edildi.

BANKALARIN DIŞ BORÇ YENİLEME ORANI YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE

Hane halkı tasarruflarında TL mevduatın ağırlığını koruduğu belirtilen raporda, fon piyasasındaki gelişmelerin yatırım fonu ve hisse senedi yatırımcılarının sayısında azalmaya neden olduğu aktarıldı.

Jeopolitik belirsizliklere rağmen bankaların küresel piyasalara erişiminin güçlü kaldığını belirten TCMB, sektörün likidite tamponlarının tarihsel seviyelerin üzerinde seyrettiğini bildirdi.

Bankaların dış borç yenileme oranlarının yüzde 100'ün üzerinde bulunmasının yurt dışı borçlanma kapasitesinin güçlü olduğuna işaret ettiği kaydedildi. Bankaların kısa vadeli yabancı para cinsinden dış borçlarını karşılayabilecek yeterli döviz likiditesine sahip olduğu, aktif ve pasifleri arasındaki vade uyumsuzluğunun azaldığı belirtildi.

Bankacılık sektörünün net yabancı para pozisyonunun da yasal sınırlar içerisinde fazla vermeyi sürdürdüğü ifade edildi.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KÂRLILIK YATAY SEYRETTİ

Bankacılık sektörü kârlılığının yılın ilk yarısında jeopolitik gelişmeler ve artan fonlama maliyetinin etkisiyle gerilediği, üçüncü çeyrekte ise ağırlıklı ortalama fonlama maliyetindeki düşüşle birlikte yatay seyrettiği bildirildi.

TCMB'nin faiz indirimlerinin yeni kullandırılan TL kredilerin ve yeni açılan mevduatların faizlerine benzer ölçüde yansıdığı belirtildi. Vade farklılıkları nedeniyle mevcut kredi ve mevduat stoklarının faizleri arasındaki farkın genişlediği, bu gelişmenin net faiz marjının kârlılığa katkısını artırdığı kaydedildi.

Sermaye yeterliliği rasyosunun ise önceki rapor dönemine göre yatay seyrettiği ifade edildi.

YATIRIM FONLARINDAN ÇIKAN KAYNAKLAR TL'YE YÖNELDİ

Raporda, son dönemde yatırım fonlarından çıkan kaynakların ağırlıklı olarak TL cinsi yatırım araçlarına yöneldiği bildirildi.

Eylül ayında tasfiyesine karar verilen fonların toplam fon piyasasındaki payının ve diğer finansal kuruluşlarla bağlantılarının sınırlı olduğu belirtildi. İşlem görmeye devam eden fonlardan çıkışların ise ağırlıklı olarak para piyasası ve benzeri fonlarda gerçekleştiği aktarıldı.

Bu fonların likit yapısı ve TCMB'nin aldığı likidite önlemleri sayesinde çıkışların karşılandığı, ekim ayından itibaren fonlardan çıkışların yavaşladığı kaydedildi.

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİNDEKİ TEMERRÜTLER PİYASAYA YAYILMADI

Fon piyasasındaki gelişmelerin özel sektör borçlanma araçları piyasasına da yansıdığı belirtilen raporda, bazı özel sektör tahvil itfalarında temerrüt yaşandığı bildirildi.

Söz konusu temerrütlerin ağırlıklı olarak tasfiye kararı verilen fonlarla ilişkili kuruluşlarda gerçekleştiği ifade edildi. Özel sektör borçlanma araçlarının genel tahvil piyasasındaki payının düşük olması ve temerrütlerin piyasanın geneline yayılmaması, bu araçlardan kaynaklanan riskleri sınırlandıran unsurlar olarak değerlendirildi.

TCMB, kredi büyüme sınırlarının artırılması ve yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek tahvil itfalarının kredi büyüme sınırı düzenlemesinden istisna tutulması gibi adımların da özel sektör borçlanma araçları piyasasındaki olası borç yenileme riskini azalttığını vurguladı.

Kaynak: Ekonomim