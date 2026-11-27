Daha önce iki kez gözaltına alınan ve 24 Kasım Salı günü düzenlenen operasyonda adı geçen beş şüpheli arasında yer alan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma dosyası kapsamında işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında verilen yargı kararları şu şekilde şekillendi:

• Kemal Akkaya: Savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

• Tutuklama Kararı: Mahkemeye sevk edilen diğer 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

• Adli Kontrol: Sevk edilen şüphelilerden 1'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

SÜREÇ NASIL BAŞLAMIŞTI? SPK’NIN GRTHO KARARLARI

Soruşturmanın arka planında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Graintürk Holding (GRTHO) pay piyasasındaki işlemlere dair yürüttüğü incelemeler yer alıyor.

SPK, 14 Kasım tarihinde yaptığı incelemeler neticesinde Kemal Akkaya’nın da aralarında bulunduğu 24 kişi hakkında "piyasa dolandırıcılığı" suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Kurul ayrıca söz konusu 24 isme yönelik ağır idari yaptırımlar uygulamış; bu kişilerin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarını iptal ederken, borsalarda iki yıl süreyle geçici işlem yasağı getirilmesine karar vermişti.

Daha önce de iki kez gözaltına alınan Akkaya hakkındaki adli süreç yakından takip ediliyor.