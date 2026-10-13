Altın yatırımcılarına Bank of America'dan hem uyarı hem de çarpıcı fiyat tahmini geldi! Son haftalarda baskı altında kalan ve toparlanmaya çalışan ons altın için yeni satış riski gündeme gelirken, ABD'li dev banka 2027 yılına ilişkin 4.813 dolarlık ortalama fiyat beklentisini açıkladı. Ancak BofA'ya göre altın fiyatlarında dip seviyenin görülmesi için bazı kritik koşulların gerçekleşmesi gerekiyor.

BANK OF AMERICA 2027 YILI ALTIN TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Bank of America, ons altının 2026 yılının dördüncü çeyreğinde ortalama 4.000 dolar seviyesinde işlem görmesini beklediğini bildirdi.

Banka, 2027 yılı için ise ortalama ons altın fiyatı tahminini 4.813 dolar olarak açıkladı.

Bununla birlikte BofA, İran savaşıyla bağlantılı yükselen petrol fiyatlarının yarattığı riskler hafifleyene kadar altının kısa vadede olumsuz koşullarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

ALTIN FİYATLARINDA SATIŞ BASKISI ARTABİLİR

Bank of America'nın değerlendirmesine göre, altına dayalı borsa yatırım fonlarının (ETF) varlıklarında artış yaşanmasına rağmen değerli metal son haftalarda baskı altında kaldı.

Banka, yatırımcıların altın satışına yönelmesi durumunda fiyatların daha fazla baskıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

BofA'nın takip ettiği verilere göre merkez bankaları, Çin ve Hindistan'ın toplam altın alımları geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük seviyede gerçekleşti.

FİZİKİ ALTIN PİYASASINDA TALEP ZAYIF

Bank of America, fiziki altın piyasalarının da zayıf seyrettiğini bildirdi.

Banka, bu değerlendirmesine dayanak olarak geçen hafta düzenlenen Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) altın konferansında piyasa katılımcılarından alınan geri bildirimleri gösterdi.

ALTIN FİYATLARINDA TOPARLANMA İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

BofA'ya göre altın fiyatlarında dip seviyenin oluşabilmesi için küresel piyasalardaki bazı risklerin hafiflemesi gerekiyor.

Banka, özellikle enflasyon ve İran savaşına ilişkin endişelerin azalması, ABD dolarının değer kazanmayı durdurması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırma döngüsünü sona erdirmesinin önemli olduğunu belirtti.

BofA'nın değerlendirmesi, uzun vadeli fiyat beklentilerine rağmen altın piyasasında kısa vadeli aşağı yönlü risklerin sürdüğüne işaret ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?

Bank of America'nın 2027 yılı için açıkladığı 4.813 dolarlık ortalama ons altın tahmini, dolar/TL kurunun 49,37 seviyesinde sabit kalması halinde gram altında yaklaşık 7.639 TL'ye karşılık geliyor. Ancak 2027 yılında döviz kurunda yaşanabilecek değişimler, gram altının TL fiyatını doğrudan etkileyecek.

13 Ekim TSİ 11.54 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle;