Borsa İstanbul’da gözler yeniden Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. paylarına çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan 14 günlük aralıksız taban serisinin ardından 8 Ekim Perşembe günü dip seviyelerden gelen güçlü alımlarla yönünü yukarı çeviren hisse, yeni haftanın başında da yakaladığı ivmeyi koruyarak 3 günlük tavan serisine imza atmıştı.

Ancak bugün hissedeki tavan performansı son buldu. Gün içinde taban seviyesini gören hisse, tepki alımlarıyla tabandan kalksa da satış baskısının gölgesinde işlem görmeye devam ediyor.

Gün içerisinde yüksek oynaklığa sahne olan KTLEV hisseleri, açılışın ardından gelen yoğun satışlarla taban fiyat seviyesi olan 7,790 TL'ye kadar geriledi.

Gün içi en yüksek 9,680 TL seviyesini test eden hisse, tabana oturduktan sonra gelen tepki alımlarıyla yeniden dengelenmeye çalışsa da saat 11:30 itibarıyla günlük yüzde 6,93 düşüşle 8,190 TL seviyesinden işlem görüyor. Hissedeki toplam işlem hacmi ise 3,32 milyar TL seviyesine ulaştı.

SATICILAR AĞIRLIKTA

13 Ekim tarihli aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine bakıldığında, saat 11:30 itibarıyla net tarafta belirgin bir para çıkışı dikkat çekiyor:

• Net Para Akışı: İlk 5 alıcı kurum toplam 47.630.402 lotluk alım yaparken, ilk 5 satıcı kurum -67.964.746 lotluk satış gerçekleştirdi. Böylece ilk 5 kurum bazında -20.334.344 lotluk net satış oluştu.

• Öne Çıkan Satıcılar: Günün en dikkat çekici satıcısı, toplam satışların yüzde 62,28’ini tek başına karşılayan ve -47.114.566 lot net satış yapan Halk Yatırım oldu (Ortalama Maliyet: 8,401 TL). Halk Yatırım'ı sırasıyla Bank of America (-7.401.053 lot, yüzde 9,78), Deniz Yatırım (-7.245.315 lot, yüzde 9,58), Gedik Yatırım (yüzde 5,24) ve A1 Capital (yüzde 2,96) takip etti.

• Öne Çıkan Alıcılar: Alım tarafında ise daha dengeli bir dağılım gözlendi. En çok alım yapan kurum 10.670.109 lot (yüzde 14,10) ile Ziraat Yatırım olurken (Ortalama Maliyet: 8,568 TL), onu İş Yatırım (yüzde 13,56 / 10.257.947 lot), Midas (yüzde 12,98 / 9.819.393 lot), Garanti BBVA (yüzde 12,77) ve Ak Yatırım (yüzde 9,55) izledi. Diğer alıcıların toplam payı ise yüzde 37,04 seviyesinde gerçekleşti.

3 günlük hızlı yükselişin ardından gelen bu yoğun satış baskısı ve ilk 5 kurum arasındaki net lot farkı, hissede kâr satışlarının ve volatilite artışının devam edebileceğine işaret ediyor.

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