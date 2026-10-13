Şirket, sermaye artırımının İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildiğini duyurdu.

SPK’nın 9 Eylül 2026 tarihli bülteninde onay verilen süreç kapsamında, bedelsiz pay alma hak kullanım başlangıç tarihi 15 Eylül 2026 olarak belirlenmişti.

İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANDI

Şirketin 8.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde gerçekleştirilen artırımda, 960.336.000 TL olan çıkarılmış sermaye yüzde 100 oranında (960.336.000 TL) artırılarak 1.920.672.000 TL'ye çıkarıldı.

Sermaye artırımında kullanılan kaynakların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

• Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları: 642.435.188,00 TL

• Geçmiş Yıl Karları: 317.900.812,00 TL

(Sermaye artırımının yasal kayıtlardaki karşılığı ise; 380,61 milyon TL sermaye düzeltmesi olumlu farkları, 105,18 bin TL hisse senedi ihraç primleri, 493,86 milyon TL olağanüstü yedekler, 55,86 milyon TL özel fonlar ve eksi 29,91 milyon TL yasal yedekler kalemlerinden sağlandı.)

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL EDİLDİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, çıkarılmış sermayenin 1.920.672.000 TL’ye yükseltilmesi dolayısıyla Şirket Ana Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. maddesinin yeni şeklinin 12 Ekim 2026 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildiği bildirildi.

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