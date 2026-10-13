Plan kapsamında fiziki altın ticaretinin genişletilmesi ve işlemlerde ABD doları yerine Çin yuanının kullanımının artırılması amaçlanıyor.

S&P Global Ratings'in Büyük Çin Bölgesi Başkanı Charles Chang, Hong Kong'un Şanghay bağlantılı altın depolama kapasitesini mevcut 150 ton seviyesinden 2 bin tonun üzerine çıkarmayı planladığını açıkladı. Hedefin gerçekleşmesi halinde Hong Kong, dünyanın önde gelen altın ticaret merkezlerinden biri haline gelebilir.

ÇİN, ALTIN TİCARETİNDE YUANIN KULLANIMINI ARTIRMAK İSTİYOR

Çin'in planında öne çıkan başlıklardan biri, fiziki altının yuan üzerinden alınıp satılabilmesi. Hong Kong'daki altın depolama altyapısının geçen yıl Şanghay'daki sistemle bağlantılı hale getirilmesi, uluslararası kuruluşların yuan cinsinden işlemler aracılığıyla fiziki altın teslim alabilmesinin önünü açtı.

Charles Chang, işlem hacimlerinin artmasıyla dolara bağlı olmayan yuan cinsinden fiziki altın ticaretinin de genişleyebileceğini belirtti. Bu sistemin, yuanı elinde bulunduran yatırımcılara yeni bir kullanım alanı sunması ve Çin para biriminin uluslararası ticaretteki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

Hong Kong'un hedeflediği 2 bin tonun üzerindeki depolama kapasitesi, Çin'in 2 bin 300 tonu aşan resmi altın rezervlerine yakın bir büyüklüğe işaret ediyor. Ancak depolama kapasitesi ile merkez bankasının altın rezervleri farklı kavramlar olarak öne çıkıyor.

ÇİN'İN ALTIN ALIMLARI DOLAR STRATEJİSİNİN PARÇASI

Pekin yönetimi, uzun süredir yuanın küresel finans sistemindeki ağırlığını artırmaya çalışıyor. Buna karşın uluslararası ticarette ve rezervlerde ABD dolarının hakimiyeti sürüyor.

Guotai Junan International Başekonomisti Hao Zhou, Çin Merkez Bankasının 23 aydır devam eden altın alımlarının bu stratejiyi desteklediğini belirtti. Zhou'ya göre altının rezervlerdeki payının artırılması, dolar cinsinden varlıklara bağımlılığı azaltabilir ve yuanın uluslararası kullanımına duyulan güveni güçlendirebilir.

Nanhua Futures Araştırma Yöneticisi Xia Yingying de Çin ve diğer merkez bankalarının altın rezervlerini artırmasının, zaman içinde ABD Hazine tahvillerine ve dolar cinsinden varlıklara olan bağımlılığı azaltabileceğini ifade etti.

DOLARIN HAKİMİYETİ KISA VADEDE DEĞİŞİR Mİ?

Uzmanlara göre merkez bankalarının altın alımlarını artırması ve yuan üzerinden fiziki altın ticaretinin geliştirilmesi, uzun vadede doların küresel rezerv sistemindeki ağırlığını etkileyebilir. Bununla birlikte analistler, doların uluslararası finans sistemindeki güçlü konumunda kısa vadede büyük bir değişim beklemiyor.

Çin'in stratejisi yalnızca Hong Kong'daki depolama kapasitesinin artırılmasıyla sınırlı kalmıyor. S&P Global Ratings'e göre Pekin yönetimi, Latin Amerika, Afrika ve Asya'daki büyük altın madenlerine yatırım yaparak değerli metalin tedarik zincirindeki konumunu da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Charles Chang, Çin'in altın alanındaki faaliyetlerinin kapsamlı ve uzun vadeli olduğunu belirterek bu adımların önümüzdeki yıllarda da devam etmesini beklediğini söyledi.

Çin böylece altın üretiminden depolanmasına, fiziki teslimat altyapısından yuan üzerinden uluslararası ticarete kadar uzanan bir sistem kurmayı hedefliyor. Planın hayata geçirilmesi, küresel altın piyasasında yuanın kullanımını artırabilecek adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.