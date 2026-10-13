Altın fiyatları 13 Ekim 2026 Salı günü yatırımcıların gündeminde. Küresel piyasalarda ons altın, güçlü dolar ve ABD enflasyon verileri öncesinde gerilerken yurt içinde gram altın yükselişini sürdürüyor. Gram altın 6.653 TL seviyesinde işlem görürken çeyrek altın 10.879 TL'den satılıyor. İşte gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve ons altın alış-satış fiyatları...

13 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: Alış 6.653,12 TL, satış 6.653,95 TL

Çeyrek altın: Alış 10.645,00 TL, satış 10.879,21 TL

Yarım altın: Alış 21.224,54 TL, satış 21.759,47 TL

Cumhuriyet altını: Alış 42.580,02 TL, satış 43.383,77 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL, satış 43.719,00 TL

Ziynet altını: Alış 42.582,15 TL, satış 43.385,85 TL

Ata altın: Alış 43.496,56 TL, satış 44.593,52 TL

Ons altın: Alış 4.178,24 dolar, satış 4.179,04 dolar

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL, satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL, satış 6.286,90 TL

ALTINDA GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Küresel piyasalarda altın fiyatları, doların güçlü seyrini koruması ve yatırımcıların ABD enflasyon verilerini beklemesiyle baskı altında kaldı.

Spot altın, uluslararası piyasalarda önceki fiyatlamalarda yüzde 0,2 gerileyerek ons başına 4.164,45 dolara indi. Değerli metal, pazartesi günü bir haftanın en yüksek seviyesini görmüştü.

Aralık vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,1 düşüşle 4.187,90 dolara geriledi.

Doların 18 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi, dolar cinsinden fiyatlanan değerli metalleri diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor.

Capital.com Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda, ABD'de açıklanacak TÜFE verisinin kısa vadede altın fiyatları açısından belirleyici olabileceğini ifade etti.

Rodda'ya göre çekirdek enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi, altın fiyatları üzerinde yeniden baskı oluşturabilir.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in ekim ayında faiz artırmasına yüzde 21, aralık ayında faiz artırmasına ise yüzde 88 olasılık veriyor.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da enflasyonun kontrol altına alınması için daha sıkı bir para politikası duruşuna nispeten hızlı geçilmesi gerektiğini belirtti.