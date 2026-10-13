Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yüzde 0,94 gerilediği 12 Ekim Pazartesi günü, aralarında Turkcell (TCELL), Tekfen Holding (TKFEN), Aselsan (ASELS) ve Akbank'ın (AKBNK) da bulunduğu 9 hissede özel emir işlemleri gerçekleştirildi. Toplam işlem hacmi 3 milyar TL'yi aşarken en yüksek tutarlı işlem Turkcell hisselerinde gerçekleşti.

EN YÜKSEK ÖZEL EMİR İŞLEMİ TURKCELL HİSSELERİNDE

12 Ekim tarihinde gerçekleşen işlemlerde Turkcell (TCELL) ilk sırada yer aldı.

TCELL hisselerinde 97,843 TL işlem fiyatından 13.414.296 lotluk özel emir işlemi gerçekleştirildi. İşlemin toplam hacmi 1.312.497.127 TL oldu.

Tekfen Holding (TKFEN) hisselerinde ise 256,777 TL fiyat üzerinden 2.111.873 lotluk işlem yapıldı. İşlem hacmi 542.280.295 TL olarak kaydedildi.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA) hisselerinde 4,28 TL fiyatla 117.975.079 lotluk özel emir işlemi gerçekleşti. İşlem hacmi 504.933.338 TL'ye ulaştı.

ASELS VE AKBNK HİSSELERİNDE DE ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ

Aselsan (ASELS) hisselerinde 345,75 TL fiyat üzerinden 350.000 lotluk işlem gerçekleştirildi. Özel emir işlem hacmi 121.012.500 TL oldu.

Akbank (AKBNK) hisselerinde ise 68,30 TL fiyat üzerinden 1.800.000 lotluk özel emir işlemi kaydedildi. İşlemin toplam tutarı 122.940.000 TL olarak açıklandı.

12 EKİM ÖZEL EMİRLE İŞLEM YAPILAN 9 HİSSE

Hisse İşlem hacmi (TL) Lot İşlem fiyatı (TL) TCELL 1.312.497.127 13.414.296 97,843 TKFEN 542.280.295 2.111.873 256,777 ENTRA 504.933.338 117.975.079 4,28 TAVHL 270.392.158 1.011.635 267,282 SELEC 164.300.500 2.041.000 80,50 AKBNK 122.940.000 1.800.000 68,30 ASELS 121.012.500 350.000 345,75 GUBRF 49.050.000 120.000 408,75 ALKIM 10.539.347 904.665 11,65

BORSADA ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemi, alıcı ve satıcı tarafların karşılıklı anlaşmasıyla, hisse senedinin piyasadaki anlık fiyatından bağımsız olarak belirlenen fiyat üzerinden gerçekleştirilen işlemdir.

Bu yöntemde işlem gerçekleştirilmek istenen karşı yatırım kuruluşu seçilir. Nominal tutar, fiyat veya getiri, valör ve ilgili sermaye piyasası aracı belirtilerek emir iletilir.

Sisteme girilen özel emir yalnızca işlemin gerçekleştirilmek istendiği karşı yatırım kuruluşu tarafından görülebilir.

Yüksek tutarlı bazı özel emir işlemlerinin ardından alıcı ve satıcı taraflar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) pay alım satım bildiriminde bulunabilir.

Ancak böyle bir bildirim yapılmadığında işlemin hangi yatırımcılar tarafından gerçekleştirildiği kamuya açık verilerden tespit edilemeyebilir.

Özel emir işlemleri doğrudan borsadaki genel alım veya satım baskısını göstermediğinden, bu işlemlerin tek başına hisse fiyatlarının gelecekteki yönüne ilişkin bir gösterge olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.