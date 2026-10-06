Araç sahiplerinin uzun süredir beklediği indirim geldi. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yakından izlenirken, petrol fiyatlarında yeni haftada aşağı yönlü hareket görülüyor. Peki benzin ne kadar, motorin kaç TL, LPG fiyatı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyat listesi ve indirim sonrası son durum.

MOTORİNE GELEN İNDİRİM TABELALARA YANSIDI

Geçtiğimiz günlerde yapılan 2,22 TL'lik indirimin ardından, motorin grubuna bu gece yarısı itibarıyla 4,95 TL'lik dev bir indirim daha eklendi. Yaşanan bu son düşüşle birlikte motorin ile benzin fiyatları arasındaki makas 5 TL seviyesine kadar daraldı.

6 EKİM 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 84,70 TL

Motorin: 90,20 TL

LPG: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 84,50 TL

Motorin: 90,00 TL

LPG: 40,60 TL



Ankara

Benzin: 85,70 TL

Motorin: 91,30 TL

LPG: 41,29 TL

İzmir