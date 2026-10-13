Şirket tarafından 13 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Suudi Arabistan merkezli bir meşrubat firmasıyla Türkiye üzerinden Kazakistan'a uzanan taşımacılık operasyonu için anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

PASEU'DAN SUUDİ ARABİSTAN-KAZAKİSTAN HATTINDA YENİ ANLAŞMA

Açıklamaya göre, Suudi Arabistan merkezli firmanın Körfez bölgesinden denizyoluyla Türkiye'ye ulaştırdığı ürünler, Türkiye'deki farklı limanlardan teslim alınacak.

Ürünlerin Türkiye'den Kazakistan'a sevkiyatı ise demiryoluyla gerçekleştirilecek.

Böylece denizyolu ve demiryolu taşımacılığını bir araya getiren operasyon kapsamında Türkiye, Körfez bölgesi ile Kazakistan arasındaki lojistik güzergâhta aktarma noktası olarak kullanılacak.

İLK SİPARİŞ ALINDI! 100 KONTEYNERLİK TAŞIMA BAŞLADI

Pasifik Eurasia, anlaşma kapsamında ilk siparişin alındığını bildirdi.

Bu doğrultuda 100 adet 40 HC konteyner ile deneme taşımalarına başlandı.

Şirketin açıklamasına göre konteynerlerin limanlardaki aktarma işlemleri devam ediyor.

DÜZENLİ TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ PLANLANIYOR

Şirket, deneme taşımalarının tamamlanmasının ardından söz konusu operasyon kapsamında düzenli taşımacılık faaliyetlerinin planlanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Bununla birlikte KAP açıklamasında anlaşmanın toplam parasal büyüklüğüne, taşımalardan elde edilmesi beklenen gelire veya düzenli seferlerin başlayacağı kesin tarihe ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Deneme sürecinin tamamlanmasının ardından taşımacılık faaliyetlerinin nasıl şekilleneceği şirketin sonraki açıklamalarıyla netleşecek.