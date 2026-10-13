Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne %0,09 tepki alımıyla başlamasının ardından küresel piyasalardaki jeopolitik gerilimler ve veri gündeminin takibinde seyrediyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyirle günü %0,94 değer kaybıyla 12.150,67 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, 13 Ekim işlem gününe önceki kapanışına göre 10,48 puan artışla 12.161,15 puandan başladı.

Günün ilk bölümünde sektörel ayrışmalar dikkat çekti:

• Bankacılık Endeksi: %0,41 değer kazanarak pozitif tarafta yer aldı.

• Holding Endeksi: %0,31 geriledi.

• Sektörel Liderler: En çok kazandıran %0,57 ile spor sektörü olurken, en fazla gerileyen ise %4,73 kayıpla finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu.

Analistler, küresel tarafta Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilimler ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının piyasaları etkilediğini vurguluyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.400 seviyeleri direnç; 12.000 ve 11.900 seviyeleri ise destek konumunda yer alıyor.

BOFA GÜN ORTASINDA 790,6 MİLYON TL NET HACME ULAŞTI

Bank of America (BofA) verilerine göre kurum, saat 12:30 itibarıyla Borsa İstanbul'da toplam 790.693.129 TL net alım pozisyonunda bulunuyor.

BOFA’NIN EN ÇOK SATIN ALDIĞI HİSSELER

Günün ilk yarısında BofA alımlarının odağında bankacılık ve perakende hisseleri yer aldı:

• YKBNK (Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.): 350.609.184,52 TL net hacim (%18,57 pay, Ortalama Maliyet: 36,067 TL)

• BIMAS (BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.): 206.939.725,25 TL net hacim (%10,96 pay, Ortalama Maliyet: 402,577 TL)

• AKBNK (Akbank T.A.Ş.): 197.385.253,65 TL net hacim (%10,46 pay, Ortalama Maliyet: 68,625 TL)

• KCHOL (Koç Holding A.Ş.): 172.496.987,20 TL net hacim (%9,14 pay, Ortalama Maliyet: 209,534 TL)

• ASTOR (Astor Enerji A.Ş.): 142.847.955,70 TL net hacim (%7,57 pay, Ortalama Maliyet: 200,143 TL)

• Diğer: 817.481.714,58 TL (%43,30)

BOFA’NIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise savunma, havacılık ve iletişim hisselerindeki çıkışlar öne çıktı:

• ASELS (Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.): -103.626.858,50 TL net hacim (%9,45 pay, Ortalama Maliyet: 339,21 TL)

• TAVHL (TAV Havalimanları Holding A.Ş.): -85.171.266,75 TL net hacim (%7,76 pay, Ortalama Maliyet: 266,32 TL)

• KTLEV (Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.): -73.473.517,16 TL net hacim (%6,70 pay, Ortalama Maliyet: 8,676 TL)

• FROTO (Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.): -71.315.267,95 TL net hacim (%6,50 pay, Ortalama Maliyet: 73,061 TL)

• TTKOM (Türk Telekomünikasyon A.Ş.): -35.811.468,30 TL net hacim (%3,26 pay, Ortalama Maliyet: 51,693 TL)

• Diğer: -727.669.312,85 TL (%66,33)

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