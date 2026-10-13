İş Yatırım'ın net işlem hacmi 207,6 milyon TL eksi olarak kaydedildi.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

İş Yatırım'ın 13 Ekim saat 12.00 itibarıyla en fazla net alım yaptığı hisse KTLEV oldu. KTLEV'de 12,5 milyon lotluk net alım gerçekleşirken, ISCTR ve ANIMDV de alım tarafında öne çıkan hisseler arasında yer aldı.

Hisse Net lot Oran (%) Maliyet KTLEV 12.569.239 11,62 8,52 ISCTR 10.882.120 10,06 12,866 ANIMDV 8.006.418 7,40 0,477 SOIMIV 6.351.768 5,87 0,523 GSRAY 4.826.943 4,46 0,802 Diğer 65.494.646 60,57 —

Kaynak: ForInvest

İş Yatırım'ın en çok satış yaptığı hisseler

Satış tarafında ise SASA ilk sırada yer aldı. SASA'da 17,6 milyon lotluk net satış görülürken, SYIDVW ve AKFGY de en fazla satış yapılan hisseler arasında sıralandı.

Hisse Net lot Oran (%) Maliyet SASA -17.652.112 10,81 1,84 SYIDVW -11.034.713 6,75 0,02 AKFGY -10.630.250 6,51 2,421 YKBNK -9.952.503 6,09 36,148 ICIOPV -4.177.194 2,56 0,02 Diğer -109.922.092 67,28 —

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