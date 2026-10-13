Borsa İstanbul'da 13 Ekim 2026 işlem gününde İş Yatırım'ın alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu.
İş Yatırım'ın net işlem hacmi 207,6 milyon TL eksi olarak kaydedildi.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
İş Yatırım'ın 13 Ekim saat 12.00 itibarıyla en fazla net alım yaptığı hisse KTLEV oldu. KTLEV'de 12,5 milyon lotluk net alım gerçekleşirken, ISCTR ve ANIMDV de alım tarafında öne çıkan hisseler arasında yer aldı.
|Hisse
|Net lot
|Oran (%)
|Maliyet
|KTLEV
|12.569.239
|11,62
|8,52
|ISCTR
|10.882.120
|10,06
|12,866
|ANIMDV
|8.006.418
|7,40
|0,477
|SOIMIV
|6.351.768
|5,87
|0,523
|GSRAY
|4.826.943
|4,46
|0,802
|Diğer
|65.494.646
|60,57
|—
Kaynak: ForInvest
İş Yatırım'ın en çok satış yaptığı hisseler
Satış tarafında ise SASA ilk sırada yer aldı. SASA'da 17,6 milyon lotluk net satış görülürken, SYIDVW ve AKFGY de en fazla satış yapılan hisseler arasında sıralandı.
|Hisse
|Net lot
|Oran (%)
|Maliyet
|SASA
|-17.652.112
|10,81
|1,84
|SYIDVW
|-11.034.713
|6,75
|0,02
|AKFGY
|-10.630.250
|6,51
|2,421
|YKBNK
|-9.952.503
|6,09
|36,148
|ICIOPV
|-4.177.194
|2,56
|0,02
|Diğer
|-109.922.092
|67,28
|—
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