Yapı Kredi Yatırım'ın net işlem hacmi 2 milyar 157 milyon TL eksi olarak kaydedildi.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Yapı Kredi Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisse SASA oldu. SASA'da 23,7 milyon lotluk net alım gerçekleşirken, INFO ve PSGYO da alım tarafında öne çıkan hisseler arasında yer aldı.

Hisse Net lot Oran (%) Maliyet SASA 23.738.229 27,20 1,845 INFO 8.564.202 9,81 1,285 PSGYO 3.594.731 4,12 1,754 CANTE 3.533.300 4,05 1,074 TSPOR 3.223.611 3,69 0,832 Diğer 44.615.836 51,12 —

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Satış tarafında ISCTR ilk sırada yer aldı. ISCTR'de 11,8 milyon lotluk net satış görülürken, GSRAY ve PAHOL da en fazla satış yapılan hisseler arasında sıralandı.

Hisse Net lot Oran (%) Maliyet ISCTR -11.865.617 10,28 12,833 GSRAY -8.958.714 7,76 0,800 PAHOL -5.214.713 4,52 1,038 YKBNK -4.832.213 4,19 35,982 AKBNK -4.457.167 3,86 68,704 Diğer -80.135.787 69,40 —

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