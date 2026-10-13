Borsa İstanbul'da Yapı Kredi Yatırım'ın alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Alım tarafında SASA ilk sırada yer alırken satış tarafında ISCTR öne çıktı.
Yapı Kredi Yatırım'ın net işlem hacmi 2 milyar 157 milyon TL eksi olarak kaydedildi.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
Yapı Kredi Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisse SASA oldu. SASA'da 23,7 milyon lotluk net alım gerçekleşirken, INFO ve PSGYO da alım tarafında öne çıkan hisseler arasında yer aldı.
|Hisse
|Net lot
|Oran (%)
|Maliyet
|SASA
|23.738.229
|27,20
|1,845
|INFO
|8.564.202
|9,81
|1,285
|PSGYO
|3.594.731
|4,12
|1,754
|CANTE
|3.533.300
|4,05
|1,074
|TSPOR
|3.223.611
|3,69
|0,832
|Diğer
|44.615.836
|51,12
|—
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
Satış tarafında ISCTR ilk sırada yer aldı. ISCTR'de 11,8 milyon lotluk net satış görülürken, GSRAY ve PAHOL da en fazla satış yapılan hisseler arasında sıralandı.
|Hisse
|Net lot
|Oran (%)
|Maliyet
|ISCTR
|-11.865.617
|10,28
|12,833
|GSRAY
|-8.958.714
|7,76
|0,800
|PAHOL
|-5.214.713
|4,52
|1,038
|YKBNK
|-4.832.213
|4,19
|35,982
|AKBNK
|-4.457.167
|3,86
|68,704
|Diğer
|-80.135.787
|69,40
|—
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