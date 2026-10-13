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Borsa İstanbul'da Yapı Kredi Yatırım'ın alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Alım tarafında SASA ilk sırada yer alırken satış tarafında ISCTR öne çıktı.

Yapı Kredi Yatırım'ın net işlem hacmi 2 milyar 157 milyon TL eksi olarak kaydedildi.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Yapı Kredi Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisse SASA oldu. SASA'da 23,7 milyon lotluk net alım gerçekleşirken, INFO ve PSGYO da alım tarafında öne çıkan hisseler arasında yer aldı.

Hisse Net lot Oran (%) Maliyet
SASA 23.738.229 27,20 1,845
INFO 8.564.202 9,81 1,285
PSGYO 3.594.731 4,12 1,754
CANTE 3.533.300 4,05 1,074
TSPOR 3.223.611 3,69 0,832
Diğer 44.615.836 51,12

Yapı Kredi Yatırım ISCTR hissesini elden çıkardı, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Satış tarafında ISCTR ilk sırada yer aldı. ISCTR'de 11,8 milyon lotluk net satış görülürken, GSRAY ve PAHOL da en fazla satış yapılan hisseler arasında sıralandı.

Hisse Net lot Oran (%) Maliyet
ISCTR -11.865.617 10,28 12,833
GSRAY -8.958.714 7,76 0,800
PAHOL -5.214.713 4,52 1,038
YKBNK -4.832.213 4,19 35,982
AKBNK -4.457.167 3,86 68,704
Diğer -80.135.787 69,40

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