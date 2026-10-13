Ağustos ayında gerçekleşen bu fazla dönemsel bir rahatlamaya işaret etse de yıllıklandırılmış bazda cari açık 42,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos ayında cari dengenin fazla vermesindeki en büyük pay, 9,71 milyar dolarlık net girişin sağlandığı hizmetler sektörüne ait oldu. Seyahat (turizm) ve taşımacılık kalemleri net döviz girdisini sırtladı.

• Cari İşlemler Hesabı: Ağustos ayında 4,053 milyar dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış bazda cari açık 42,1 milyar dolar oldu.

• Dış Ticaret Dengesi: Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı 78,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

• Hizmetler Dengesi: Ağustos ayında net 9,711 milyar dolar giriş sağlandı. Bu tutara seyahat gelirleri 7,285 milyar dolar, taşımacılık hizmetleri ise 3,265 milyar dolar katkı verdi. Yıllıklandırılmış hizmetler dengesi fazlası 63,9 milyar dolara ulaştı.

• Gelir Dengesi: Yıllıklandırılmış verilerde birincil gelir dengesi 25,6 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 1,9 milyar dolar açık verdi.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE GAYRİMENKUL HAREKETLERİ

Ağustos ayında doğrudan yatırımlarda 141 milyon dolarlık sınırlı bir net giriş kaydedildi:

• Türkiye’ye Gelen Doğrudan Yatırım: Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’deki doğrudan yatırımları 719 milyon dolar arttı.

• Yurt Dışına Yapılan Yatırım: Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 578 milyon dolar yükseldi.

• Gayrimenkul: Yurt dışı yerleşikler Türkiye’den net 244 milyon dolarlık gayrimenkul alımı yaparken, Türk vatandaşlarının yurt dışında yaptığı gayrimenkul alımları 142 milyon dolar oldu.

PORTFÖY YATIRIMLARINDA ÇIKIŞ, KREDİLERDE CANLANMA

Sermaye hareketlerinde portföy ve kredi tarafında ayrışan bir tablo gözlendi:

• Portföy Yatırımları: Ağustos ayında net 1,034 milyar dolar çıkış yaşandı. Buna karşın, yabancı yatırımcılar hisse senedi ve fonlarda 1,050 milyar dolar, Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) ise 77 milyon dolar net alım gerçekleştirdi.

• Kredi Kullanımı: Bankalar yurt dışından 2,186 milyar dolar, reel sektör (diğer sektörler) ise 1,230 milyar dolar net kredi sağladı. Genel Hükümet tarafında ise 82 milyon dolarlık net geri ödeme yapıldı.

RESMİ REZERVLER 7,14 MİLYAR DOLAR ARTIŞ GÖSTERDİ

Dış finansman adımları ve ağustos ayındaki cari fazla Merkez Bankası rezervlerine olumlu yansıdı. TCMB'nin resmi rezervlerinde ağustos ayında 7,138 milyar dolarlık net artış gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış cari açığın finansman yapısı incelendiğinde; krediler 47,1 milyar dolar, net portföy yatırımları 5,5 milyar dolar ve ticari krediler 0,5 milyar dolar ile finansmana katkı sağladı.

Buna karşılık net efektif ve mevduatlar 17,7 milyar dolar, finansal türevler 4,8 milyar dolar ve net doğrudan yatırımlar 0,9 milyar dolar negatif etki yarattı. Yıllıklandırılmış bazda Merkez Bankası'nın döviz cinsinden net rezervlerinde 30,1 milyar dolarlık azalma kaydedildi.