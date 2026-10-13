Uluslararası Para Fonu (IMF), dünya ekonomisinin geleceğine ilişkin yeni tahminlerini duyurdu. Ekim ayı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisi aşağı çekilirken küresel ekonominin 2026 yılında daha önce öngörülenden güçlü bir performans sergileyeceği tahmin edildi.

Raporda ABD, Avrupa ve Asya ekonomilerine ilişkin büyüme beklentileri güncellenirken küresel enflasyon, ticaret gerilimleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik etkilerine de yer verildi.

IMF TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

IMF, Türkiye ekonomisinin 2026 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye indirdi. Böylece temmuz ayında açıklanan beklenti 0,2 puan aşağı yönlü revize edilmiş oldu.

Fon, Türkiye ekonomisinin 2027 yılında ise yüzde 3,6 büyüyeceği yönündeki tahminini değiştirmedi.

Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentileri:

Dönem Önceki tahmin Yeni tahmin 2026 %2,9 %2,7 2027 %3,6 %3,6

IMF TÜRKİYE'NİN ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI

IMF'nin raporunda Türkiye'nin yıl sonu enflasyonuna ilişkin beklentiler de yer aldı.

Fon, Türkiye'de enflasyonun 2026 yılı sonunda yüzde 31,2, 2027 yılı sonunda ise yüzde 26,5 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.

Türkiye için enflasyon tahminleri:

2026 yıl sonu enflasyonu: %31,2

%31,2 2027 yıl sonu enflasyonu: %26,5

Bu tahminler, IMF'nin 2027 yılında enflasyonda gerileme beklediğini ancak fiyat artış hızının yüksek seviyelerde kalacağını öngördüğünü gösteriyor.

KÜRESEL BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELTİLDİ

IMF, küresel ekonomiye ilişkin 2026 büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 3,1'e yükseltti. 2027 yılı için yüzde 3,4 olan büyüme beklentisi ise korundu.

Fonun nisan ayında açıkladığı tahminlerde küresel ekonominin 2026'da yüzde 3,1, 2027'de yüzde 3,2 büyümesi bekleniyordu.

Tahmin dönemi 2026 2027 Nisan 2026 %3,1 %3,2 Temmuz 2026 %3,0 %3,4 Ekim 2026 %3,1 %3,4

Raporda küresel ekonominin dayanıklılığını koruduğu ancak ekonomik performansın ülkeler arasında farklılaştığı belirtildi.

Orta Doğu'daki savaş ve ticaret gerilimlerine rağmen 2026'nın ilk yarısında ekonomik faaliyetin beklentileri aştığı ifade edildi.

Yapay zekâ yatırımlarının öncülük ettiği teknoloji döngüsünün de küresel talebi desteklediği kaydedildi.

KÜRESEL ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN

IMF, küresel manşet enflasyonun enerji ve gıda fiyatlarındaki geçici artışların etkisiyle 2026 yılında yüzde 4,7'ye ulaşacağını öngördü.

Enflasyonun 2027 yılında ise yüzde 4,1'e gerilemesi bekleniyor.

Raporda küresel ticaret hacmindeki büyümenin 2026'da yavaşlayacağı, 2027'de ise istikrar kazanacağı tahmin edildi.

Ticaret tarifelerinin olumsuz etkileri, üretim zincirlerinin yeni koşullara uyumu ve teknoloji bağlantılı ticaretin güçlü seyri bu görünümün belirleyici unsurları arasında gösterildi.

IMF, küresel ekonomik risklerin ağırlıklı olarak aşağı yönlü olduğuna işaret etti. Orta Doğu'daki çatışmaların uzaması veya gerilimin artması halinde enerji ve gıda fiyatlarının yüksek kalabileceği belirtildi.

Böyle bir senaryonun enflasyonu artırabileceği, mali ve dış dengeleri bozabileceği ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.

ABD VE AVRUPA EKONOMİLERİNDE BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

IMF, ABD ekonomisine yönelik 2026 büyüme tahminini yüzde 2,3'te sabit tutarken 2027 beklentisini yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e yükseltti.

Euro Bölgesi'nin 2026 büyüme tahmini yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e çıkarıldı. Bölgenin 2027 büyüme beklentisi ise yüzde 1,2'de korundu.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerine ilişkin tahminlerde de değişiklik yapıldı.

Ülke 2026 önceki 2026 yeni 2027 önceki 2027 yeni ABD %2,3 %2,3 %2,2 %2,3 Euro Bölgesi %0,9 %1,1 %1,2 %1,2 Almanya %0,7 %1,3 %1,0 %1,1 Fransa %0,6 %0,4 %0,9 %0,7 İtalya %0,5 %0,8 %0,5 %0,6 İspanya %2,1 %2,5 %1,8 %1,8 İngiltere %1,0 %1,3 %1,3 %1,2 Kanada %1,1 %1,1 %1,7 %1,7

Almanya'nın 2026 büyüme tahmini yüzde 0,7'den yüzde 1,3'e yükseltilirken Fransa'nın aynı yıla ilişkin beklentisi yüzde 0,6'dan yüzde 0,4'e indirildi.

İspanya ekonomisinin 2026'da yüzde 2,5 büyümesi beklenirken İngiltere'nin 2027 büyüme tahmini yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye düşürüldü.

ÇİN'İN BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ, HİNDİSTAN'IN YÜKSELTİLDİ

IMF, Çin ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini her iki yıl için de aşağı yönlü revize etti.

Çin'in 2026 büyüme beklentisi yüzde 4,6'dan yüzde 4,5'e, 2027 tahmini ise yüzde 4,1'den yüzde 4'e indirildi.

Hindistan ekonomisine yönelik beklentiler ise yükseltildi. Fon, Hindistan'ın hem 2026 hem de 2027 yılında yüzde 7 büyüyeceğini öngördü.

Rusya'nın büyüme tahminleri de her iki yıl için yüzde 1,1'den yüzde 0,9'a düşürüldü.

Japonya ekonomisinin 2026 büyüme beklentisi ise yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye yükseltildi.

Ülke Dönem Önceki tahmin Yeni tahmin Çin 2026 %4,6 %4,5 Çin 2027 %4,1 %4,0 Hindistan 2026 %6,4 %7,0 Hindistan 2027 %6,7 %7,0 Rusya 2026 %1,1 %0,9 Rusya 2027 %1,1 %0,9 Japonya 2026 %0,6 %0,7

IMF'nin son tahminleri, küresel ekonomide büyümenin devam etmesine karşın ülkeler arasındaki performans farklılıklarının sürdüğünü ortaya koydu. Türkiye için büyüme beklentisi aşağı yönlü revize edilirken 2027 yılında ekonomik büyümenin hızlanacağı öngörüldü.