Akaryakıt fiyatlarında son durum milyonlarca araç sahiplerinin gündeminde. Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri benzin, motorin ve LPG fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 13 Ekim 2026 Salı günü motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 98 TL'ye ulaşırken benzin fiyatları da 85 TL seviyesini aştı. Peki, bugün benzin ve motorin kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

13 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 83,80 TL

83,80 TL Motorin litre fiyatı: 96,60 TL

96,60 TL LPG litre fiyatı: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 83,60 TL

83,60 TL Motorin litre fiyatı: 96,50 TL

96,50 TL LPG litre fiyatı: 40,60 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 84,80 TL

84,80 TL Motorin litre fiyatı: 97,70 TL

97,70 TL LPG litre fiyatı: 41,29 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 85,10 TL

85,10 TL Motorin litre fiyatı: 98,00 TL

98,00 TL LPG litre fiyatı: 41,20 TL

50 LİTRELİK DEPO DOLDURMANIN MALİYETİ NE KADAR?

Akaryakıt fiyatlarının ulaştığı seviyeler, araç sahiplerinin depo doldurma maliyetlerine de yansıyor.

Güncel fiyatlara göre 50 litrelik bir benzin deposunu doldurmanın maliyeti İstanbul Avrupa Yakası'nda 4.190 TL'ye ulaşırken aynı miktarda motorin almak 4.830 TL'ye mal oluyor.

İzmir'de ise 50 litrelik motorin deposunu doldurmak için 4.900 TL ödemek gerekiyor.

50 litrelik depo maliyetleri:

Şehir Benzin Motorin İstanbul Avrupa 4.190 TL 4.830 TL İstanbul Anadolu 4.180 TL 4.825 TL Ankara 4.240 TL 4.885 TL İzmir 4.255 TL 4.900 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol ve işlenmiş ürün fiyatları, döviz kuru, vergi düzenlemeleri ve dağıtım maliyetleri gibi birçok faktöre bağlı olarak belirleniyor.

Özellikle Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik ve dolar/TL kurundaki değişimler, benzin ve motorin fiyatlarının seyrinde önemli rol oynuyor.

ÖTV ve KDV gibi vergi kalemleri de tüketicilerin ödediği nihai akaryakıt tabelasına yansıyor.