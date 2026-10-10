Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişim, araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılırken motorinin litre fiyatı ise 6,39 TL arttı. Yapılan değişiklikle birlikte benzin ve motorin fiyatları büyük şehirlerde yeniden şekillendi.

BENZİN FİYATLARINA 96 KURUŞ İNDİRİM

Benzinin litre fiyatına yapılan 96 kuruşluk indirim, pompa fiyatlarına yansıdı. İndirim sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 83,74 TL'ye, Ankara'da 84,74 TL'ye, İzmir'de 84,94 TL'ye geriledi. Doğu illerinde ise benzinin litre fiyatı 86,34 TL seviyesine indi.

MOTORİNE 6,39 TL ZAM GELDİ

Motorin fiyatlarında ise artış yaşandı. Motorinin litre fiyatına yapılan 6,39 TL'lik zam sonrasında fiyatlar İstanbul'da 96,39 TL'ye, Ankara'da 97,69 TL'ye, İzmir'de 97,89 TL'ye yükseldi. Doğu illerinde motorinin litre fiyatı 99,29 TL'ye ulaştı.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ SONA ERDİ

Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaların ve döviz kurundaki hareketlerin tüketiciye yansımasını sınırlamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi, 1 Ekim itibarıyla sona ermişti. Sistemin sona ermesiyle birlikte uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimlerin pompa fiyatlarına yansıması önem kazandı.

KASIM VE ARALIK'TA ÖTV ARTIŞI BEKLENİYOR

Akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki döneme ilişkin vergi düzenlemeleri de gündemde. Kasım ve aralık aylarında benzine yönelik ÖTV artışlarının her iki ayda da ayrı ayrı 3,46 TL olarak uygulanması öngörülüyor.

Akaryakıt fiyatları; petrol piyasalarındaki gelişmeler, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.