Akaryakıt fiyatları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum; küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemelerinin etkisiyle gündemde kalmaya devam ediyor. Peki bugün benzin ne kadar, motorin kaç TL, LPG fiyatı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

7 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 84,70 TL

Motorin litre fiyatı: 90,20 TL

LPG litre fiyatı: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 84,50 TL

Motorin litre fiyatı: 90,00 TL

LPG litre fiyatı: 40,60 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 85,70 TL

Motorin litre fiyatı: 91,30 TL

LPG litre fiyatı: 41,29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 85,90 TL

Motorin litre fiyatı: 91,50 TL

LPG litre fiyatı: 41,20 TL

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının seyrinde uluslararası petrol ve ürün fiyatları ile döviz kuru başta olmak üzere çeşitli maliyet unsurları etkili oluyor. Vergiler ve dağıtım maliyetleri de pompa fiyatlarının oluşumunda rol oynuyor.

Bu nedenle küresel petrol piyasalarında ve döviz kurunda yaşanan hareketler benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yansıyabiliyor. Güncel pompa fiyatları ise dağıtım şirketi ve bölgeye göre farklılaşabiliyor.