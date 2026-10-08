Akaryakıt fiyatları 8 Ekim 2026 Perşembe günü araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum belli olurken İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları da netleşti. Motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 90 TL'nin üzerinde kalmaya devam ediyor. Peki, akaryakıta zam gelecek mi? İndirim var mı? bugün benzin kaç TL, motorin ne kadar, LPG fiyatları değişti mi? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları.

AKARYAKIT FİYATLARINDA BUGÜN ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

8 Ekim Perşembe günü paylaşılan fiyat listesine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarında önceki güne kıyasla herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 90,20 TL, Ankara'da 91,30 TL, İzmir'de ise 91,50 TL seviyesinde bulunuyor.

BRENT PETROLDE SON DURUM

Uluslararası piyasalarda referans kabul edilen Brent petrolün varil fiyatı, bugün 102,31 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

8 EKİM 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 84,70 TL

Motorin litre fiyatı: 90,20 TL

LPG litre fiyatı: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 84,50 TL

Motorin litre fiyatı: 90,00 TL

LPG litre fiyatı: 40,60 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 85,70 TL

Motorin litre fiyatı: 91,30 TL

LPG litre fiyatı: 41,29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 85,90 TL

Motorin litre fiyatı: 91,50 TL

LPG litre fiyatı: 41,20 TL

Motorinin litre fiyatına 6 Ekim 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 4,95 TL indirim uygulanmıştı. İndirim sonrası motorin fiyatları İstanbul'da 90 TL, Ankara ve İzmir'de ise 91 TL seviyelerine geriledi.

8 Ekim itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim bulunmuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol ve işlenmiş ürün fiyatları, döviz kurları ve vergiler etkili oluyor. Brent petrol fiyatları ile dolar/TL kurundaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyabiliyor.