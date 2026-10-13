Borsa İstanbul'da yatırım fonlarına yönelik soruşturma ve tasfiye sürecinin etkileri halka arz hisselerinde hissedilmeye devam ediyor. Fon portföylerinde yüksek ağırlığa sahip bazı hisselerde taban serileri yaşanırken halka arz endeksinde yaklaşık bir aylık dönemde sert kayıplar kaydedildi.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, 15 Eylül'de 441.947,3 puan seviyesinde bulunan halka arz endeksi, 12 Ekim sabahı açılış itibarıyla 193.333 puana kadar geriledi.

Bu dönemde endeksteki toplam kayıp yüzde 56,30'a ulaşırken 57 şirketten 52'sinin hissesi değer kaybetti. Yalnızca 5 hisse pozitif bölgede kalmayı başardı.

HALKA ARZ ENDEKSİ BİR AYDA YÜZDE 56 ERİDİ

Yatırım fonu krizinin 16 Eylül'de likidite sıkışıklığıyla derinleşmesinin ardından halka arz endeksindeki gerileme hızlandı.

15 Eylül'de 441.947,3 puanda bulunan endeks, eylül ayının sonunda 217.680,7 puana kadar geriledi.

Ekim ayında da devam eden satış baskısıyla endeks, 12 Ekim sabahı 193.333 puan seviyesine indi.

Halka arz endeksinin günlük seyri

Tarih Endeks puanı 15 Eylül 2026 441.947,3 16 Eylül 2026 403.760,5 17 Eylül 2026 372.404,5 18 Eylül 2026 344.457,2 21 Eylül 2026 320.191,7 22 Eylül 2026 301.008,4 23 Eylül 2026 283.493,0 24 Eylül 2026 266.492,4 25 Eylül 2026 259.118,1 28 Eylül 2026 241.558,6 29 Eylül 2026 229.794,7 30 Eylül 2026 217.680,7 1 Ekim 2026 215.643,5 2 Ekim 2026 212.737,5 5 Ekim 2026 206.574,4 6 Ekim 2026 201.800,8 7 Ekim 2026 194.409,5 8 Ekim 2026 193.895,8 9 Ekim 2026 195.165,3 12 Ekim 2026 (açılış) 193.333,0

DSTKF VE BIGEN HİSSELERİNDE KAYIP YÜZDE 86'YI AŞTI

Halka arz endeksinde en yüksek ağırlığa sahip şirket yüzde 10,69 ile Destek Finans Faktoring (DSTKF) oldu.

Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarının portföylerinde de yüksek ağırlıkla bulunan DSTKF hisseleri, 15 Eylül'den 12 Ekim sabahına kadar yüzde 86,42 değer kaybetti.

Aynı dönemde Birleşim Grup Enerji (BIGEN) hisselerinde de yüzde 86,42 düşüş yaşandı. Şirketin halka arz endeksindeki ağırlığı yüzde 2,48 seviyesinde bulunuyor.

En sert gerilemelerden biri de Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SVGYO) hisselerinde görüldü. Hisse, 15 Eylül'den itibaren yüzde 79,16 değer kaybetti.

Kardemir Çelik (KARCL) hisselerindeki kayıp yüzde 75,26'ya ulaşırken İşbirliği Teknoloji (ISVEA) yüzde 72,83, Bin Ulaşım Teknolojileri (BINBN) ise yüzde 71,30 geriledi.

EN FAZLA DEĞER KAYBEDEN HALKA ARZ HİSSELERİ

15 Eylül ile 12 Ekim sabahı arasındaki dönemde en yüksek kayıpların yaşandığı hisseler şöyle:

Hisse Değişim DSTKF -%86,42 BIGEN -%86,42 SVGYO -%79,16 KARCL -%75,26 ISVEA -%72,83 BINBN -%71,30 TKNKA -%67,82 NETGL -%53,53 BULGS -%51,68 ATATR -%51,18 SARAE -%48,13 KPEKS -%42,60 ECOGR -%36,11 CGCAM -%33,47 MCARD -%33,42

57 HİSSEDEN YALNIZCA 5'İ YÜKSELDİ

Halka arz endeksinde yaşanan sert gerilemeye rağmen bazı hisseler pozitif performans göstermeyi başardı.

En yüksek getiri yüzde 20,08 ile Akfen İnşaat (AKFIS) hisselerinde gerçekleşti.

Ekim Turizm (EKIM) yüzde 19,70, Meten Holding (METEN) yüzde 14,64, Balsu Gıda (BALSU) yüzde 10,73 ve Masfen Enerji (MASFN) yüzde 4,44 yükseldi.

Pozitif kalan 5 halka arz hissesi

Hisse Değişim AKFIS +%20,08 EKIM +%19,70 METEN +%14,64 BALSU +%10,73 MASFN +%4,44

YENİ HALKA ARZ EDİLEN ŞİRKETLER DE SERT KAYIPLAR YAŞADI

Fon krizinin etkileri, Borsa İstanbul'da yakın zamanda işlem görmeye başlayan şirketlere de yansıdı.

31 Temmuz'da 35 TL halka arz fiyatıyla borsaya gelen Kardemir Çelik (KARCL), 15 Eylül'den 12 Ekim sabahına kadar yüzde 75,26 değer kaybetti.

17 Temmuz'da işlem görmeye başlayan Şara Enerji (SARAE) hisseleri ise yüzde 48,13 geriledi. 70 TL halka arz fiyatına sahip şirketin hisseleri yaklaşık 40 TL seviyesine indi.

Tera Yatırım tarafından halka arz edilen Teknika Plastik (TKNKA) hisselerinde yüzde 67,82, Ata Turizm (ATATR) hisselerinde ise yüzde 51,18 düşüş kaydedildi.

Tera Yatırım'ın halka arz ettiği bir diğer şirket olan Savur GMYO (SVGYO) hisseleri de yüzde 79,16 değer kaybetti.

ENDEKSTE AĞIRLIĞI YÜKSEK HİSSELERDE SON DURUM

Halka arz endeksinin yüzde 8,05'ini oluşturan Gülermak (GLRMK) hisseleri yüzde 16,20 geriledi.

Endekste yüzde 5,24 ağırlığa sahip Akfen İnşaat (AKFIS) ise yüzde 20,08 yükselerek pozitif ayrıştı.

Yüzde 4 ağırlığı bulunan Balsu Gıda (BALSU) da yüzde 10,73 değer kazandı.

Armada Gıda (ARMGD) hisselerinde yüzde 24,80, Çitlekçi Mağazacılık (CITAS) hisselerinde yüzde 25,47 düşüş görüldü.

Pasifik Holding (PAHOL) yüzde 19,38, Orzak (ORZAX) yüzde 8,21 ve Netcad Yazılım (NETCD) yüzde 19,59 değer kaybetti.

FON TASFİYESİ SÜRECİNDE GÖZLER YENİ ADIMLARDA

Yatırım fonu krizinin ardından tasfiye kapsamına alınan fonlara ilişkin ara ödeme ve yasal düzenleme süreci devam ediyor.

Fon portföylerinde yüksek ağırlıkla bulunan bazı hisselerdeki sert kayıplar, halka arz endeksinin performansını olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Özellikle taban serileri yaşayan hisselerde likidite koşulları ve fon tasfiyesine ilişkin gelişmelerin piyasa üzerindeki etkileri izleniyor.

Not: Veriler 15 Eylül 2026 ile 12 Ekim 2026 sabah açılışı arasındaki dönemi kapsamaktadır. Hisse performansları bu tarih aralığına aittir.

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