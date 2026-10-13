Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 13 Ekim 2026 Salı gününe yatay başlaması bekleniyor. IMF'nin Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini düşürmesinin ardından piyasalarda gözler yurt içinde açıklanacak cari işlemler dengesi verisine çevrildi. Küresel piyasalarda ise ABD enflasyon verileri, Fed'in faiz politikası ve jeopolitik gelişmeler takip ediliyor.

IMF TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinin 2026 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye indirdi. Fon, Türkiye ekonomisinin 2027 yılında yüzde 3,6 büyüyeceği yönündeki beklentisini ise korudu.

IMF'nin yeni raporunda Türkiye'nin yıl sonu enflasyonuna ilişkin tahminler de yer aldı. Buna göre enflasyonun 2026 sonunda yüzde 31,2, 2027 sonunda ise yüzde 26,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Küresel ekonomiye yönelik büyüme beklentisi ise yukarı yönlü revize edildi. IMF, 2026 yılı küresel büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 3,1'e yükseltti.

IMF ayrıca küresel finansal istikrara ilişkin değerlendirmesinde yapay zekâ, tahvil faizleri ve siber saldırılardan kaynaklanabilecek risklere işaret etti.

BAKAN ŞİMŞEK IMF TOPLANTILARINA KATILMAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe çalışmaları ve yatırım fonlarına ilişkin gündem nedeniyle Bangkok'ta düzenlenen IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katılmama kararı aldığını açıkladı.

12-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplantılarda küresel ekonomik görünüm, finansal istikrar ve para politikalarına ilişkin gelişmeler ele alınacak.

KÜRESEL PİYASALARDA FED VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER İZLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin'in İran'a yardım ettiğine inanmadığını söyledi.

Trump, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da tepki göstererek, "Husiler yanlış işler yapıyorlar, hem de çok yanlış. Bu durum hiç iyi değil" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji fiyatları ve küresel risk iştahı üzerindeki olası etkileri takip ediliyor.

Öte yandan Blackstone Başkanı Jonathan Gray, Avrupa'daki mali risklerin ABD'dekilerden daha büyük olduğunu belirtti.

Morgan Stanley Stratejisti Mike Wilson ise tahvil piyasasının Fed'in işini yaptığını, bunun hisse senetleri açısından olumlu olabileceğini ifade etti.

ABD'de haftalık çelik üretiminin bir önceki haftaya göre azalması da açıklanan ekonomik gelişmeler arasında yer aldı.

ALTIN PİYASASINDA 4.000 DOLAR SEVİYESİ GÜNDEMDE

Jefferies, ons altında 4.000 dolar seviyesine doğru yaşanan düzeltmenin ardından değerli metale ilişkin olumlu görüşünü korudu.

Kurum, mevcut piyasa görünümünün yatırımcılar açısından cazip bir risk-getiri fırsatı sunduğunu değerlendirdi.

Altın fiyatlarının seyri açısından ABD enflasyon verileri, doların gücü ve Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler belirleyici olmaya devam ediyor.

BUGÜN HANGİ EKONOMİK VERİLER AÇIKLANACAK?

13 Ekim Salı günü yurt içinde cari işlemler dengesi verisi açıklanacak. Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı ve döviz dengesi açısından önem taşıyan veri, piyasaların gündeminde bulunuyor.

Yurt dışında ise Almanya'nın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri takip edilecek.

ABD'de 14 Ekim Çarşamba günü açıklanacak TÜFE verisi, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından haftanın önemli ekonomik göstergelerinden biri olacak.

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN KRİTİK TARİHLER

Piyasaların önümüzdeki günlerde takip edeceği gelişmeler arasında Türkiye'ye ilişkin değerlendirme raporları ve TCMB verileri de bulunuyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye raporunu 16 Ekim'de yayımlaması bekleniyor.

Aynı gün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi açıklanacak. Ankette enflasyon, döviz kuru ve faiz beklentilerine ilişkin sonuçlar izlenecek.

Scorpe Ratings'in Türkiye raporunun ise 23 Ekim'de yayımlanması bekleniyor.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek ara seçimler de küresel piyasalarda takip edilen siyasi gelişmeler arasında yer alıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 12 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği duyurulardan öne çıkanlar şöyle;

AKBNK – Rekabet Kurulu tarafından bankaya 1,7 milyar TL idari para cezası verildiği açıklandı.

AKSA – Şelale Boyner tarafından 240.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

AKSEN – Aksa Enerji Üretim’e ait Kalecik Kombine Çevrim Elektrik Santrali'nin KIB – TEK'e kiralanması, hizmet alımı yoluyla işletilmesi konusunda sözleşme imzalanması ardından santralde 35 MW kapasite artırımı yapılacağı açıklandı.

AKBNK – 420 gün vadeli 173,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ALCAR – Carrier HVACR Investments tarafından 4.529.130 adet payın Borsa dışından satılması amacıyla düzenlenen Pay Satış Formu’nun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ALFAS – Şirket bağlı ortaklığı Aydost Enerji’nin sermaye artırımına iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.

AYES – Teknopark Şubesi’nin kuruluş ve tescil işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

AYES – Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Yeşilhark’ın sahip olduğu Çesan Çelik’in paylarının tamamının Ayes Çelik Hasır Eğitim Kültür’e bağış yoluyla devrinin tescil edildiği açıklandı.

BYNDR – Şirket bağlı ortaklığı APZ Gıda’nın sermaye artırımının tescil edildiği açıklandı.

BIOEN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BBB-(tr)’den B+(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

BERA – Şirket bağlı ortaklığı Divapan Entegre’nin halka arzına hazırlık amacıyla esas sözleşme tadili için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

BULGS – Şirketin, ONCSM’ye yaptığı yatırımdan çıkılması amacıyla 280.000 adet payın pay piyasasında satışa konu edilmesine karar verildiği açıklandı.

CVKMD – Şirket bağlı ortaklığı Hayrim Ögelman Madencilik’in halka arzı kapsamında aracı kurum ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

DGNMO – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BB+(tr)’den B+(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

GENIL – Şirket ile Incyte Biosciences International Sàrl arasında Tedarik ve Distribütörlük Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

GEREL – Global Corporate Finance ve bağlı kuruluşları ile imzalanan 1,8 milyar TL tutarındaki pay alım taahhüdünün şirkete ulaştığı ve şirket tarafından incelendiği açıklandı.

HKTM – Şirketin, bağlı ortaklıklarının güçlendirilmesi, organizasyon yapısının sadeleştirilmesi ve finansal yapısının kuvvetlendirilmesi amacıyla bazı grup şirketlerindeki paylarını devretme kararı aldığı açıklandı.

INFO – SNT Yazılım paylarının 4,8 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.

KTLEV – SPK tarafından şirketin yönetim kontrolünü sağlayan payların Emlak Katılım tarafından iktisap edilmesi halinde pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet tanınabileceğini açıkladı.

KLSER – Sermaye artırımından elde edilen fonun 2,0 milyar TL’sinin yurt içi yatırımların finansmanında, 143,5 milyon TL’sinin yurt dışı yatırımların finansmanında, 528,3 milyon TL’sinin ise borç azaltımında kullanıldığı açıklandı.

LINK – Şirket ile Bakiyem Ödeme Çözümleri arasında iş birliği gerçekleştirildiği açıklandı.

MIATK – Şirket bağlı ortaklığı Tripy’nin Robavon (sürücüsüz otonom lojistik araçları) alanında yatırım kararı alındığı açıklandı.

OZATD – Şirketin daha önce aldığı 4,6 milyon dolarlık işin, 5,6 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

QUICK – Ocak – Eylül döneminde prim üretimi %21,8 azalışla 22,2 milyar TL’ye geriledi.

PCILT – Şirketin bağlı ortaklığı Maya Medya’ın Doğanlar Mobilya’ya medya planlama ve satınalma hizmeti konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı.

PASEU – Şirketin, Orta Koridor ve BTK Demiryolu Hattı kapsamındaki lojistik faaliyetleri kapsamında, Kazakistan'dan Türkiye'ye gerçekleştirilecek tahıl taşımacılığına ilişkin iş anlaşmasına varıldığı, anlaşma kapsamında şirkete 16.380 tonluk ilk taşıma siparişi verildiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

HEKTS – Tahsisli sermaye artırımının pay başına 3,39 TL fiyattan Oyak Genel Müdürlüğüne satılacağı, satışa konu payların bir yıl boyunca Borsa’da satılmayacağı açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi GUBRF 4,4910 3,8174 %1,11 14.10.2026 EBEBK 0,6250 0,5313 %0,76 15.10.2026 ASTOR 2,1911 1,8625 %1,11 15.10.2026

PAY ALIM SATIMLAR

Borsa İstanbul'da şirket ortakları ve yöneticilerinin gerçekleştirdiği önemli pay alım ve satım işlemleri belli oldu.12 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen işlemler şöyle;

ADGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 45.000 adet pay 41,90 – 42,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKSGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.330.000 adet pay 9,37 – 9,48 TL fiyat aralığından geri alındı.

AAGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 900.000 adet pay 8,69 – 9,03 TL fiyat aralığından geri alındı.

ARMGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 133,00 – 134,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 145.000 adet pay 48,34 – 48,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHSGY – Ahes İnşaat tarafından 7,08 – 7,18 TL fiyat aralığından 604.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,70’e yükseldi.

AKHAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 59.314 adet pay 29,84 – 30,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

ARDYZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.000 adet pay 67,80 – 68,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKFGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 2,36 – 2,46 TL fiyat aralığından geri alındı.

BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 134.591 adet pay 5,41 TL fiyattan geri alındı.

BAHKM – Bahadır Grup tarafından 143,00 – 153,50 TL fiyat aralığından 43.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,38’e yükseldi.

BALSU – BG Holding tarafından 8,70 – 9,02 TL fiyat aralığından 2.296.227 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %43,62’ye yükseldi.

BLCYT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.083.304 adet pay 1,71 – 1,73 TL fiyat aralığından geri alındı.

CITAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 362.473 adet pay 108,50 – 120,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

CEMAS – Işıklar Holding tarafından 3,12 – 3,15 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,52’ye yükseldi.

DCTTR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 128.600 adet pay 3,44 – 3,59 TL fiyat aralığından geri alındı.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 5,25 TL fiyattan geri alındı.

DERHL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 650.000 adet pay 1,57 – 1,61 TL fiyat aralığından geri alındı.

ERCB – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.099.000 adet pay 37,64 TL fiyattan geri alındı.

EKDMR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 199.147 adet pay 28,70 TL fiyattan geri alındı.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.312.800 adet pay 19,36 – 21,16 TL fiyat aralığından geri alındı.

EGEGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 139.596 adet pay 17,16 TL fiyattan geri alındı.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 897.215 adet pay 4,89 – 5,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

GENTS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 350.000 adet pay 4,20 – 4,23 TL fiyat aralığından geri alındı.

GIPTA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 56.000 adet pay 29,35 TL fiyattan geri alındı.

GRTHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 175.000 adet pay 109,96 TL fiyattan geri alındı.

HRKET – Bank of America Corporation tarafından 8,76 – 9,22 TL fiyat aralığından 7.562.073 adet alış ve 4.377.194 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,10’a yükseldi.

KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 650.000 adet pay 2,17 – 2,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

KZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 387.831 adet pay 16,58 – 17,65 TL fiyat aralığından geri alındı.

KPEKS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 95.000 adet pay 52,60 – 53,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

KUYAS – Bekir İlker Yılmaz tarafından 12,86 – 13,43 TL fiyat aralığından 9.411.326 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,97’ye geriledi.

KRDMA – The Goldman Sachs Group tarafından 1.058.749 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,07’ye yükseldi.

KRDMA – Bank of Amarica Corporation tarafından 38,76 – 74,98 TL fiyat aralığından 38,76 – 74,98 TL fiyat aralığından 7.291.253 adet alış ve 8.251.002 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,98’e geriledi.

KARTN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.000 adet pay 106,50 TL fiyattan geri alındı.

KLRHO – Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler tarafından 14,24 TL fiyattan 2.662.929 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %30,81’e yükseldi.

KLRHO – Vahit Kiler tarafından 14,24 TL fiyattan 27.680.448 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %30,74’e yükseldi.

KLRHO – Ümit Kiler tarafından 14,24 TL fiyattan 15.066.573 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %30,78’e yükseldi.

KLRHO – Tacirler Portföy tarafından 118.562.838 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,26’ya geriledi.

LMKDC – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 23,84 – 24,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 10,96 – 11,04 TL fiyat aralığından geri alındı.

LZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 220.000 adet pay 6,74 – 7,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

MHRGY & QUICK – QUICK tarafından 1,75 – 1,95 TL fiyat aralığından 4.005.524 adet MHRGY payı alınırken,QUICK’in MHRGY’deki payı %65,20’ye yükseldi.

MOPAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000a adet pay 17,68 TL fiyattan geri alındı.

METEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 101.766 adet pay 20,46 – 20,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

MASFN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 377.500 adet pay 36,74 – 37,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 249.372 adet pay 37,58 – 37,68 TL fiyat aralığından geri alındı.

MCARD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 33.753 adet pay 98,00 – 98,65 TL fiyat aralığından geri alındı.

NTHOL – Besim Tibuk tarafından 36,22 – 36,58 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %38,13’e yükseldi.

ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 22,60 – 23,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

OZKGY – Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık tarafından 11,96 – 12,06 TL fiyat aralığından 4.304.410 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %52,27’ye yükseldi.

OYLUM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 103.015 adet pay 6,75 TL fiyattan geri alındı.

OSMEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 126.711 adet pay 5,37 – 5,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 103.550 adet pay 30,24 TL fiyattan geri alındı.

RUZYE – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik tarafından 4,25 – 4,94 TL fiyat aralığından 2.233.000 adet alış ve 11.313.184 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %30,90’a geriledi.

SVGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 2,89 – 3,02 TL fiyat aralığından geri alındı.

SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.019.598 adet pay 7,72 – 8,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

TATEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 518.363 adet pay 4,82 – 4,87 TL fiyat aralığından geri alındı.

TUREX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 483.948 adet pay 5,86 TL fiyattan geri alındı.

TGSAS & BULGS – BULGS tarafından 120,00 – 126,00 TL fiyat aralığından 70.440 adet TGSAS payı satılırken, BULGS’nin TGSAS’daki payı %4,53’e geriledi.

TUKAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.000.000 adet pay 1,98 – 1,99 TL fiyat aralığından geri alındı.

ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.627.780 adet pay 6,76 – 6,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

YYLGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 72.000 adet pay 7,63 – 7,67 TL fiyat aralığından geri alındı.

ZGYO – Ahmet Kerem Eren tarafından 14,42 – 14,72 TL fiyat aralığından 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %54,82’ye yükseldi.

Bugün genel kurulu olan şirketler;

Hisse Kodu Şirket Genel Kurul Saati Toplantı Türü A1CAP A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 11.00 Olağanüstü

(İNFO YATIRIM)