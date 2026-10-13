Borsa İstanbul KMKTP'de altın piyasası hareketli bir günü geride bıraktı.

Önceki kapanışta 6 milyon 595 bin 1 lira seviyesinde bulunan standart altının kilogram fiyatı, 13 Ekim 2026 işlem gününde ivme kazanarak 6 milyon 618 bin liraya yükseldi. Piyasada günlük işlem hacmi ise 4 milyar lirayı aştı.

GÜN İÇİ EN YÜKSEK SEVİYE 6 MİLYON 640 BİN TL OLDU

Günün genelinde alıcılı bir seyir izleyen piyasada standart altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 6 milyon 618 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 640 bin lira seviyelerini gördü.

Ons altın fiyatı ise gün içi işlemlerde 4.178,45 dolar ile 4.189,00 dolar aralığında dalgalanırken, günü 4.180,00 dolar seviyesinden kapattı.

PİYASADA 4,1 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

KMKTP verilerine göre günün öne çıkan işlem rakamları şu şekilde gerçekleşti:

• Altın İşlem Hacmi: 4.098.602.806,37 TL

• Altın İşlem Miktarı: 618,63 kg

• Toplam İşlem Adedi: 67

• Tüm Metallerde Toplam Hacim: 4.107.565.365,81 TL

GÜNÜN EN AKTİF KURUMLARI

Altın borsasında gün boyunca en fazla işlem gerçekleştirerek hacme katkı sağlayan ilk 5 kurum sırasıyla şunlar oldu:

• Garanti Bankası

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Çakmakçı Kıymetli Madenler Sanayi Ticaret A.Ş.

• Türkiye Emlak Katılım Bankası

• Uğuras Kıymetli Madenler

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