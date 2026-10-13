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Borsa İstanbul'da işlem gören Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF), 14 Ekim Çarşamba günü nakit temettü ödemesi için hak kullanım tarihine ulaşıyor.

Şirket, yatırımcılarına hisse başına brüt 4,49 TL, net 3,82 TL temettü ödemesi yapacak.

GUBRF TEMETTÜ TUTARI BELLİ OLDU

Gübre Fabrikaları'nın temettü ödemesinde hisse başına brüt tutar 4,4910179 TL, net tutar ise 3,8173652 TL olarak belirlendi.

14 Ekim 2026 Çarşamba günü, temettü ödemesinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için hak kullanım tarihi olacak.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kâr payı ödemeleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, GUBRF'nin temettü ödemesi de 14 Ekim tarihli temettü takviminde yer alıyor.

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