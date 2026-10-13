Şirket tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda oluşabilecek bilgi kirliliğinin önlenmesi ve yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi amacıyla duyuru yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şirketin kendisi ile ana ortakları, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve çalışanları hakkında herhangi bir tedbir kararı bulunmadığı ifade edildi.

BULGS, açıklamasını kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sundu.

BULGS hisseleri yazım sırada yüzde 9,42'lik düşüş ile 12,49 TLden işlem gördü.

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