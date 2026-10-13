Borsa İstanbul'da bugün Bank of America'nın (BofA) en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu.
BofA'nın alım tarafında İş Bankası (ISCTR) ve Yapı Kredi (YKBNK) öne çıkarken, satış tarafında QUAGR, GENIL ve MRGYO ilk sıralarda yer aldı. Kurumun net hacmi 1,1 milyar TL oldu.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse kodu
|Net lot
|Oran (%)
|Maliyet (TL)
|ISCTR
|19.790.453
|14,13
|12,83
|YKBNK
|17.290.542
|12,35
|36,203
|ADESE
|10.703.586
|7,64
|0,574
|BJKAS
|5.475.783
|3,91
|1,502
|IZENR
|5.307.962
|3,79
|3,592
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse kodu
|Net lot
|Oran (%)
|Maliyet (TL)
|QUAGR
|-11.405.958
|6,58
|1,749
|GENIL
|-9.610.365
|5,54
|5,348
|MRGYO
|-9.329.288
|5,38
|1,427
|KTLEV
|-8.468.533
|4,88
|8,676
|SASA
|-7.982.526
|4,60
|1,869
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