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Borsa İstanbul'da bugün Bank of America'nın (BofA) en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu.

BofA'nın alım tarafında İş Bankası (ISCTR) ve Yapı Kredi (YKBNK) öne çıkarken, satış tarafında QUAGR, GENIL ve MRGYO ilk sıralarda yer aldı. Kurumun net hacmi 1,1 milyar TL oldu.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Net lot Oran (%) Maliyet (TL)
ISCTR 19.790.453 14,13 12,83
YKBNK 17.290.542 12,35 36,203
ADESE 10.703.586 7,64 0,574
BJKAS 5.475.783 3,91 1,502
IZENR 5.307.962 3,79 3,592

Bank of America (BofA) gün sonu alım satım listesi, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Net lot Oran (%) Maliyet (TL)
QUAGR -11.405.958 6,58 1,749
GENIL -9.610.365 5,54 5,348
MRGYO -9.329.288 5,38 1,427
KTLEV -8.468.533 4,88 8,676
SASA -7.982.526 4,60 1,869

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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