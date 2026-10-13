İşlemlerin ardından şirketin sahip olduğu TUKAS paylarının toplamı 180 milyon adede ulaştı.

TUKAŞ'TAN 14,07 MİLYON TL'LİK PAY GERİ ALIMI

Tukaş Gıda, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 21 Eylül 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemlerine ilişkin bilgi verdi.

Açıklamaya göre şirket, 13 Ekim 2026 tarihinde pay başına 1,97 TL ile 2,01 TL fiyat aralığından toplam 7 milyon adet TUKAS payı geri aldı.

Geri alım işlemlerinin ardından şirketin elinde bulunan TUKAS paylarının toplamı 180 milyon adede yükseldi.

Şirketin gerçekleştirdiği son geri alımın tutarı, açıklanan fiyat aralığı esas alındığında 13,79 milyon TL ile 14,07 milyon TL arasında gerçekleşti.

Hisseler yazım sırasında yüzde 0,51'lik düşüş ile 1,97 TL'den işlem gördü.