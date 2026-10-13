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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13 Ekim 2026 Salı gününü yüzde 0,76 yükselişle 12.242,74 puandan tamamladı. İşte altın ve dolarda son durum...

ASELSAN ve BIMAS yükselişleriyle dikkat çekerken, POLTK, DGNMO ve HDFGS günü yüzde 10 primle tamamladı.

BORSADA EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

13 Ekim 2026 kapanış verilerine göre en yüksek işlem hacmine sahip beş hisse şöyle sıralandı:

Hisse Son fiyat (TL) Günlük değişim (%) Hacim (TL)
ASELS 350,75 +2,63 9.943.128.169
AKBNK 68,75 +0,59 8.501.016.190
ASTOR 196,00 -0,76 6.776.318.228
ISCTR 13,05 +2,76 5.486.599.418
TUPRS 385,75 +0,26 5.447.456.143

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Borsa İstanbul'da günün en fazla değer kazanan hisseleri POLTK, DGNMO, HDFGS, IZFAS ve BORLS oldu. Söz konusu hisselerin tamamı günü yüzde 10 yükselişle kapattı.

Hisse Son fiyat (TL) Günlük değişim (%) Hacim (TL)
POLTK 3.850,00 +10,00 56.208.865
DGNMO 4,29 +10,00 14.534.087
HDFGS 1,76 +10,00 208.120.478
IZFAS 16,94 +10,00 3.975.750
BORLS 2,31 +10,00 9.166.110

Borsa, altın ve dolarda gün sonu tablosu!, Görsel 1

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Günün en fazla değer kaybeden hisseleri arasında TEHOL, PASEU, MMCAS, BIGEN ve KTLEV yer aldı. Bu hisselerin tamamı günü yüzde 10 düşüşle tamamladı.

Hisse Son fiyat (TL) Günlük değişim (%) Hacim (TL)
TEHOL 5,85 -10,00 452.860
PASEU 38,70 -10,00 632.390.798
MMCAS 14,40 -10,00 1.206.241
BIGEN 19,17 -10,00 1.363.390
KTLEV 7,92 -10,00 4.838.515.314

DOLAR VE EURO YÜKSELDİ

Serbest piyasada saat 18.29 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,14 artışla 49,3688 TL'den, euro/TL ise yüzde 0,47 yükselişle 55,3123 TL'den işlem gördü.

Döviz Alış (TL) Satış (TL) Günlük değişim (%)
Dolar 49,3647 49,3688 +0,14
Euro 55,2993 55,3123 +0,47

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın piyasasında ons altın saat 18.29 itibarıyla 4.167,59 dolardan işlem gördü ve günlük bazda yüzde 0,28 geriledi. Kapalıçarşı'da gram altın ise yüzde 0,03 düşüşle 6.611,05 TL seviyesinde yer aldı.

Altın türü Alış (TL) Satış (TL) Günlük değişim (%)
Cumhuriyet altını 42.306,00 43.104,00 -0,03
Çeyrek altın 10.576,40 10.809,06 -0,03

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