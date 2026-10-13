Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13 Ekim 2026 Salı gününü yüzde 0,76 yükselişle 12.242,74 puandan tamamladı. İşte altın ve dolarda son durum...
ASELSAN ve BIMAS yükselişleriyle dikkat çekerken, POLTK, DGNMO ve HDFGS günü yüzde 10 primle tamamladı.
BORSADA EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
13 Ekim 2026 kapanış verilerine göre en yüksek işlem hacmine sahip beş hisse şöyle sıralandı:
|Hisse
|Son fiyat (TL)
|Günlük değişim (%)
|Hacim (TL)
|ASELS
|350,75
|+2,63
|9.943.128.169
|AKBNK
|68,75
|+0,59
|8.501.016.190
|ASTOR
|196,00
|-0,76
|6.776.318.228
|ISCTR
|13,05
|+2,76
|5.486.599.418
|TUPRS
|385,75
|+0,26
|5.447.456.143
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
Borsa İstanbul'da günün en fazla değer kazanan hisseleri POLTK, DGNMO, HDFGS, IZFAS ve BORLS oldu. Söz konusu hisselerin tamamı günü yüzde 10 yükselişle kapattı.
|Hisse
|Son fiyat (TL)
|Günlük değişim (%)
|Hacim (TL)
|POLTK
|3.850,00
|+10,00
|56.208.865
|DGNMO
|4,29
|+10,00
|14.534.087
|HDFGS
|1,76
|+10,00
|208.120.478
|IZFAS
|16,94
|+10,00
|3.975.750
|BORLS
|2,31
|+10,00
|9.166.110
EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
Günün en fazla değer kaybeden hisseleri arasında TEHOL, PASEU, MMCAS, BIGEN ve KTLEV yer aldı. Bu hisselerin tamamı günü yüzde 10 düşüşle tamamladı.
|Hisse
|Son fiyat (TL)
|Günlük değişim (%)
|Hacim (TL)
|TEHOL
|5,85
|-10,00
|452.860
|PASEU
|38,70
|-10,00
|632.390.798
|MMCAS
|14,40
|-10,00
|1.206.241
|BIGEN
|19,17
|-10,00
|1.363.390
|KTLEV
|7,92
|-10,00
|4.838.515.314
DOLAR VE EURO YÜKSELDİ
Serbest piyasada saat 18.29 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,14 artışla 49,3688 TL'den, euro/TL ise yüzde 0,47 yükselişle 55,3123 TL'den işlem gördü.
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim (%)
|Dolar
|49,3647
|49,3688
|+0,14
|Euro
|55,2993
|55,3123
|+0,47
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altın piyasasında ons altın saat 18.29 itibarıyla 4.167,59 dolardan işlem gördü ve günlük bazda yüzde 0,28 geriledi. Kapalıçarşı'da gram altın ise yüzde 0,03 düşüşle 6.611,05 TL seviyesinde yer aldı.
|Altın türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim (%)
|Cumhuriyet altını
|42.306,00
|43.104,00
|-0,03
|Çeyrek altın
|10.576,40
|10.809,06
|-0,03
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