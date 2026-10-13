ASELSAN ve BIMAS yükselişleriyle dikkat çekerken, POLTK, DGNMO ve HDFGS günü yüzde 10 primle tamamladı.

BORSADA EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

13 Ekim 2026 kapanış verilerine göre en yüksek işlem hacmine sahip beş hisse şöyle sıralandı:

Hisse Son fiyat (TL) Günlük değişim (%) Hacim (TL) ASELS 350,75 +2,63 9.943.128.169 AKBNK 68,75 +0,59 8.501.016.190 ASTOR 196,00 -0,76 6.776.318.228 ISCTR 13,05 +2,76 5.486.599.418 TUPRS 385,75 +0,26 5.447.456.143

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Borsa İstanbul'da günün en fazla değer kazanan hisseleri POLTK, DGNMO, HDFGS, IZFAS ve BORLS oldu. Söz konusu hisselerin tamamı günü yüzde 10 yükselişle kapattı.

Hisse Son fiyat (TL) Günlük değişim (%) Hacim (TL) POLTK 3.850,00 +10,00 56.208.865 DGNMO 4,29 +10,00 14.534.087 HDFGS 1,76 +10,00 208.120.478 IZFAS 16,94 +10,00 3.975.750 BORLS 2,31 +10,00 9.166.110

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Günün en fazla değer kaybeden hisseleri arasında TEHOL, PASEU, MMCAS, BIGEN ve KTLEV yer aldı. Bu hisselerin tamamı günü yüzde 10 düşüşle tamamladı.

Hisse Son fiyat (TL) Günlük değişim (%) Hacim (TL) TEHOL 5,85 -10,00 452.860 PASEU 38,70 -10,00 632.390.798 MMCAS 14,40 -10,00 1.206.241 BIGEN 19,17 -10,00 1.363.390 KTLEV 7,92 -10,00 4.838.515.314

DOLAR VE EURO YÜKSELDİ

Serbest piyasada saat 18.29 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,14 artışla 49,3688 TL'den, euro/TL ise yüzde 0,47 yükselişle 55,3123 TL'den işlem gördü.

Döviz Alış (TL) Satış (TL) Günlük değişim (%) Dolar 49,3647 49,3688 +0,14 Euro 55,2993 55,3123 +0,47

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın piyasasında ons altın saat 18.29 itibarıyla 4.167,59 dolardan işlem gördü ve günlük bazda yüzde 0,28 geriledi. Kapalıçarşı'da gram altın ise yüzde 0,03 düşüşle 6.611,05 TL seviyesinde yer aldı.

Altın türü Alış (TL) Satış (TL) Günlük değişim (%) Cumhuriyet altını 42.306,00 43.104,00 -0,03 Çeyrek altın 10.576,40 10.809,06 -0,03

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