Verilere göre aracı kurumun gün sonunda net işlem hacmi eksi 3,03 milyar TL olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Net lot Oran (%) Maliyet (TL) SASA 34.806.518 24,73 1,846 PSGYO 7.716.106 5,48 1,743 BTCIM 6.236.084 4,43 1,944 GAILDV 5.932.509 4,22 0,02 ADESE 5.000.291 3,55 0,572

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Net lot Oran (%) Maliyet (TL) ISCTR -23.132.686 13,38 12,913 PAHOL -7.374.292 4,26 1,031 MARTI -6.991.484 4,04 1,712 GSRAY -6.625.739 3,83 0,799 YKBNK -6.157.918 3,56 36,072

Yapı Kredi Yatırım'ın 13 Ekim 2026 tarihli net işlem hacmi -3.028.845.447 TL olarak kaydedildi. Günlük dağılımda SASA alımlarıyla öne çıkarken, ISCTR satış tarafında en yüksek net lot işlemine sahip hisse oldu.

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