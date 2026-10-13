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Borsa İstanbul'da Yapı Kredi Yatırım'ın en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Aracı kurumun alım listesinde SASA ilk sırada yer alırken, satış tarafında ISCTR öne çıktı.

Verilere göre aracı kurumun gün sonunda net işlem hacmi eksi 3,03 milyar TL olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Net lot Oran (%) Maliyet (TL)
SASA 34.806.518 24,73 1,846
PSGYO 7.716.106 5,48 1,743
BTCIM 6.236.084 4,43 1,944
GAILDV 5.932.509 4,22 0,02
ADESE 5.000.291 3,55 0,572

Yapı Kredi alıma geçti: SASA dan 34,8 milyon TL lik hamle, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Net lot Oran (%) Maliyet (TL)
ISCTR -23.132.686 13,38 12,913
PAHOL -7.374.292 4,26 1,031
MARTI -6.991.484 4,04 1,712
GSRAY -6.625.739 3,83 0,799
YKBNK -6.157.918 3,56 36,072

Yapı Kredi Yatırım'ın 13 Ekim 2026 tarihli net işlem hacmi -3.028.845.447 TL olarak kaydedildi. Günlük dağılımda SASA alımlarıyla öne çıkarken, ISCTR satış tarafında en yüksek net lot işlemine sahip hisse oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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