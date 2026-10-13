Borsa İstanbul'da Yapı Kredi Yatırım'ın en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Aracı kurumun alım listesinde SASA ilk sırada yer alırken, satış tarafında ISCTR öne çıktı.
Verilere göre aracı kurumun gün sonunda net işlem hacmi eksi 3,03 milyar TL olarak gerçekleşti.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse kodu
|Net lot
|Oran (%)
|Maliyet (TL)
|SASA
|34.806.518
|24,73
|1,846
|PSGYO
|7.716.106
|5,48
|1,743
|BTCIM
|6.236.084
|4,43
|1,944
|GAILDV
|5.932.509
|4,22
|0,02
|ADESE
|5.000.291
|3,55
|0,572
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse kodu
|Net lot
|Oran (%)
|Maliyet (TL)
|ISCTR
|-23.132.686
|13,38
|12,913
|PAHOL
|-7.374.292
|4,26
|1,031
|MARTI
|-6.991.484
|4,04
|1,712
|GSRAY
|-6.625.739
|3,83
|0,799
|YKBNK
|-6.157.918
|3,56
|36,072
Yapı Kredi Yatırım'ın 13 Ekim 2026 tarihli net işlem hacmi -3.028.845.447 TL olarak kaydedildi. Günlük dağılımda SASA alımlarıyla öne çıkarken, ISCTR satış tarafında en yüksek net lot işlemine sahip hisse oldu.
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