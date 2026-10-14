Yatırım Stratejisi Direktörü Kenny Zhu, gümüşün yükselişi için üç temel faktöre dikkat çekti. Sanayi talebi, sınırlı arz ve fiziksel gümüşe erişimde yaşanabilecek sıkışıklık, fiyat hareketlerini hızlandırabilecek unsurlar arasında yer alıyor.

Altın ve gümüş, değerli metal piyasasının öne çıkan yatırım araçları arasında bulunsa da fiyatlarını etkileyen dinamikler birbirinden ayrılıyor. Sprott Araştırma ve Yatırım Stratejisi Direktörü Kenny Zhu'ya göre gümüş, hem sanayi kullanımına bağlı talep hem de arz koşulları nedeniyle altından daha sert fiyat hareketleri yaşayabiliyor.

GÜMÜŞ TALEBİNİN YARIDAN FAZLASI SANAYİDEN GELİYOR

Gümüş fiyatlarını etkileyen ilk faktör, metalin sanayide yaygın biçimde kullanılması. Zhu'nun değerlendirmesine göre küresel gümüş talebinin yüzde 50 ila 60'ı güneş panelleri ve elektronik bileşenler gibi endüstriyel alanlardan kaynaklanıyor. Yatırım amaçlı talebin payı ise yüzde 40 ila 50 arasında değişiyor.

Bu yapı, gümüş fiyatlarının yalnızca yatırımcıların tercihlerine değil, sanayi üretimindeki gelişmelere de duyarlı olmasına yol açıyor. Endüstriyel talebin fiyat değişimlerine hızlı tepki vermemesi ise piyasadaki arz-talep dengesini etkileyebiliyor.

GÜMÜŞ ÜRETİMİ NEDEN KOLAY ARTMIYOR?

Gümüş fiyatlarını etkileyen ikinci unsur, üretimin büyük ölçüde diğer madenlere bağlı olması. Gümüş, çoğunlukla bakır ve altın gibi metallerin çıkarılması sırasında yan ürün olarak elde ediliyor.

Zhu, madencilik şirketlerinin üretim kararlarını genellikle ana faaliyet alanlarındaki metallere göre verdiğini belirtiyor. Bu nedenle gümüş fiyatları yükselse bile üretimin aynı hızda artırılması mümkün olmayabiliyor. Talebin hızla yükseldiği dönemlerde arzın yetersiz kalması, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı güçlendirebiliyor.

ETF GİRİŞLERİ FİYAT HAREKETLERİNİ HIZLANDIRABİLİR

Üçüncü faktör ise piyasada fiilen satın alınabilecek fiziksel gümüş miktarının sınırlı olması. Zhu'ya göre yatırımcı ilgisinin arttığı dönemlerde, özellikle gümüş borsa yatırım fonlarına (ETF) güçlü para girişleri yaşanması, mevcut arz üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Fiziksel gümüşe yönelik talebin kısa sürede artması, piyasadaki arz sıkışıklığını derinleştirerek fiyat yükselişlerini hızlandırabiliyor. Böyle dönemlerde fiyat artışları, yeni yatırımcıların ilgisini çekerek yükseliş hareketini daha da güçlendirebiliyor.

GÜMÜŞTE SERT YÜKSELİŞ KADAR DÜŞÜŞ RİSKİ DE VAR

Zhu, Ocak 2026'ya kadar yaşanan hızlı fiyat yükselişini örnek göstererek benzer arz sıkışıklıklarının yeniden ortaya çıkabileceğine işaret etti.

Bununla birlikte sanayi talebinin güçlü olması ve arzın sınırlı kalması, gümüş fiyatlarının sürekli yükseleceği anlamına gelmiyor. Yatırımcıların fonlardan çıkış yapması veya sanayi talebinin zayıflaması, fiyatlarda sert geri çekilmelere neden olabilir.

Bu nedenle gümüş piyasasında arz-talep dengesi kadar yatırımcı hareketleri ve sanayi üretimindeki gelişmelerin de yakından izlenmesi önem taşıyor.

GÜMÜŞ NE KADAR?

Aylık bazda kayıp yüzde 7'yi geçen ons gümüş TSİ 12.02 itibarıyla yüzde 1,05'lik düşüş ile 58,56 dolardan işlem gördü.

Haftalık bazda kayıp yüzde 2,72 oldu. Gram gümüşün aylık bazda kaybı yüzde 5'i geçti. Yüzde 1,06'lık düşüş ile 92,96 TL'den işlem görüyor. Gümüş Ocak ayındaki 121,65 dolarlık zirvesinden oldukça uzak kaldı.

Kaynak: Dünya

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