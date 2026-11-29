Altın, gümüş, platin ve paladyum piyasalarında fiziki arz sıkıntısına ilişkin endişeler artıyor. Dört değerli metalde spot fiyatların vadeli işlem fiyatlarının üzerine çıkması, piyasalarda arz-talep dengesine yönelik soru işaretlerini beraberinde getirdi. Değerli metaller analisti David Jensen, fiziki talebin yükselmeye devam etmesi halinde fiyatlarda yeni artışların görülebileceğini belirtti.

Değerli metal piyasalarında bu hafta dikkat çeken fiyat hareketleri yaşandı. Altın, gümüş, platin ve paladyumda spot fiyatların vadeli işlem fiyatlarını geride bırakması, finans piyasalarında "backwardation" olarak adlandırılan fiyatlama yapısını ortaya çıkardı.

Analist David Jensen'in değerlendirmesine göre bu gelişme, metal kiralama oranlarındaki değişimlerle birlikte ele alındığında fiziki değerli metallere erişimin zorlaştığına ve arz sıkıntısının derinleşebileceğine işaret ediyor.

DÖRT DEĞERLİ METALDE FİZİKİ ARZ ENDİŞESİ

Jensen, Londra ve New York merkezli değerli metal piyasalarının büyük ölçüde kaldıraçlı finansal işlemler üzerinden şekillendiğine dikkat çekti. Analiste göre mevcut piyasa yapısı, fiziki metal talebinin sınırlı kaldığı bir sisteme dayanıyor.

Ancak fiziki altın ve gümüş talebinin belirgin şekilde yükselmesi, bu sistemin sürdürülebilirliğini zorlayabilir. Jensen, 2025 yılında Londra altın ve gümüş piyasalarında yaşanan gelişmeleri de bu duruma örnek gösterdi.

Fiziki talebin geçici bir hareket olmaktan çıkarak kalıcı hale gelmesi durumunda değerli metallerin mevcut fiyat seviyelerinin çok daha üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor.

YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLER NELER?

Altın, gümüş, platin ve paladyum fiyatlarında çarşamba gününden itibaren başlayan yükseliş de analizde öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

Jensen, yatırımcıların fiziki değerli metallere yönelmesinde yalnızca arz sıkıntısının etkili olmadığını belirtti. Para politikalarına ilişkin belirsizlikler, tahvil ve kredi temerrütlerinde yaşanan artış, bankacılık sistemine duyulan güvenin zayıflaması ve dijital altyapılarda yaşanan kesintiler de bu eğilimi destekleyen unsurlar arasında gösterildi.

DEĞERLİ METALLERDE YENİ YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Analiste göre finansal sisteme ilişkin endişelerin arttığı dönemlerde fiziki değerli metaller yatırımcılar açısından daha güçlü bir alternatif haline geliyor.

Fiziki metallere yönelik talebin artması ve arz sıkıntısının derinleşmesi halinde altın, gümüş, platin ve paladyum fiyatlarında yeni yükselişler gündeme gelebilir. Jensen'in değerlendirmesine göre bu gelişmelerin kalıcı hale gelmesi, dört değerli metalin bugünkü seviyelerinin daha üzerine çıkmasına zemin hazırlayabilir.

Kaynak: CNBC-e

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