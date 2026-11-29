Ons altın geçtiğimiz haftayı yüzde 3,45 yükselerek 3652,11 dolardan, gram altın ise yüzde 3,79’luk yükselişle 5965,4 TL’den tamamladı.

JP Morgan ise ons altının 2027 yılı sonunda 4 bin 600 dolara ulaşabileceği tahmininde bulundu.

Bankanın öngörüsünü değerlendiren Dr. Zekeriya Şahin, JP Morgan'ın önceki beklentilerine kıyasla tahminini aşağı yönlü revize ettiğine dikkat çekti. Şahin'in hesaplamalarına göre ons altının 4 bin 600 dolar, dolar/TL kurunun ise 60 TL olması halinde gram altın 8 bin 850-8 bin 870 TL seviyelerine ulaşabilir.

Altın piyasasında geleceğe yönelik beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Yatırımcılar altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğini merak ederken JP Morgan'dan 2027 yıl sonuna ilişkin yeni bir tahmin geldi.

Banka stratejistleri, ons altının 2027 yılının sonunda 4 bin 600 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Söz konusu tahmin, mevcut seviyelere kıyasla yaklaşık bir yıllık süreçte yüzde 30'a yakın yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

JP MORGAN ALTIN TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

JP Morgan'ın açıkladığı yeni tahmini değerlendiren Dr. Zekeriya Şahin, bankanın beklentisini yükseltmek yerine önceki öngörülerine kıyasla aşağı yönlü revize ettiğini belirtti.

Şahin, büyük finans kuruluşlarının altın tahminlerinin yalnızca piyasa beklentilerini yansıtmakla kalmayabileceğine dikkat çekerek bankaların açıklamalarının piyasaya yön verme amacı taşıyıp taşımadığının da sorgulanması gerektiğini ifade etti.

GRAM ALTIN 8 BİN 870 TL'YE ÇIKABİLİR

JP Morgan'ın 2027 yıl sonu için açıkladığı 4 bin 600 dolarlık ons altın tahmini üzerinden olası fiyatları değerlendiren Dr. Zekeriya Şahin, dolar/TL kurunun 60 TL olması durumunda gram altının ulaşabileceği seviyeleri hesapladı.

Bu senaryoya göre:

Ons altın: 4.600 dolar

Dolar/TL: 60 TL

Gram altın: 8.850-8.870 TL

Çeyrek altın: 14.240-14.250 TL

ŞAHİN'DEN JP MORGAN'IN TAHMİNLERİNE DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Dr. Zekeriya Şahin, JP Morgan'ın altın tahminine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Ortalama tahmin olarak 2027 yılında 4 bin 600 dolar olacak diyor. Şimdi aslında tahmin yükseltmedi. Kendi tahminlerini de düşürmüş oldu baktığımız zaman. Çünkü ben şöyle değerlendiriyorum. Altının geleceğiyle ilgili bir öngörü mü bulunuyor JP Morgan? Piyasanın geleceğine yön vermek üzere bir beklenti mi oluşturmaya çalışıyor?”

JP Morgan'ın 2027 yıl sonu için açıkladığı tahmin ve dolar kuruna ilişkin senaryo, altın piyasasında yatırımcıların yakından takip ettiği beklentiler arasında yer aldı.

Kaynak: CNN Türk

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