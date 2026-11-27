Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,4 yükselişle 6 milyon 85 bin liradan tamamladı. Gün içinde 6 milyon 150 bin liraya kadar çıkan altın, toplam 13,25 milyar liralık işlem hacmine ulaştı.

Günü yüzde 1,4 değer kazancıyla tamamlayan standart altının kilogram fiyatı 6 milyon 85 bin liraya yükseldi. Altının kilogram fiyatı bir önceki işlem gününü 6 milyon lira seviyesinden tamamlamıştı.

ALTIN PİYASASINDA İŞLEM HACMİ 13,25 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 257 milyon 121 bin 58,54 lira olarak gerçekleşti. İşlem miktarı ise 2 bin 197,15 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi 13 milyar 849 milyon 12 bin 818,73 liraya ulaştı.

ALTIN BORSASINDA EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında gün içerisinde en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar da belli oldu.

KMKTP'de en fazla işlem yapan kurumlar şu şekilde sıralandı:

NMGlobal Kıymetli Madenler

Garanti BBVA

Nadir Döviz ve Kıymetli Maden

Türkiye İş Bankası

İstanbul Altın Rafinerisi