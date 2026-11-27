Şirket, söz konusu payların Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Koni Teknik Mühendislik A.Ş.'ye devredileceğini KAP üzerinden duyurdu.

Borsa İstanbul'da işlem gören ARSAN Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamayla doğalgaz dağıtım şirketindeki paylarının satışına ilişkin gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Şirket açıklamasına göre, Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 39,096'sını temsil eden payların tamamının satışı için 26 Kasım 2026 tarihinde Pay Devir Sözleşmesi imzalandı.

Payların alıcısı, Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Koni Teknik Mühendislik A.Ş. oldu.

PAY DEVRİ İÇİN YASAL İZİN VE ONAYLAR BEKLENİYOR

Satış işleminin tamamlanması için gerekli yasal izin ve onayların alınması, sözleşmede öngörülen ön koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.

Ayrıca pay devir bedelinin, kapanış tarihinde sözleşmede düzenlenen esaslara göre uyarlanarak ödenmesi şartı bulunuyor.

ARSAN'DAN KAP AÇIKLAMASINDA DÜZELTME

ARSAN Holding, 26 Kasım 2026 tarihli özel durum açıklamasında satışa konu finansal duran varlığın kayıtlı değerinin aktif toplamına oranının sehven hatalı belirtildiğini bildirdi.

Şirket, söz konusu oranı düzelterek bildirimi yeniden yayımladığını, önceki açıklamada yer alan diğer hususlarda ise herhangi bir değişiklik bulunmadığını duyurdu.

ARSAN Holding, satış sürecine ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.