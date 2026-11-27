27 Kasım 2026 Cuma günü saat 12.12 itibarıyla AK Yatırım işlemlerinde kurumun net hacmi eksi 1 milyar 10 milyon 728 bin 349 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da aracı kurumların hisse bazlı alım satım işlemleri takip edilirken, 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 12.12 itibarıyla AK Yatırım'ın en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu.

Gün içi işlem verilerine göre alım tarafında SASA ilk sırada yer alırken, KTLEV ve HEKTS de öne çıktı. Satış tarafında ise KATMR ve YKBNK dikkat çekti.

AK YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

AK Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisse 16 milyon 614 bin 541 lotla SASA oldu. SASA'yı 6 milyon 711 bin 731 lotla KTLEV, 4 milyon 926 bin 337 lotla HEKTS izledi.

Kurumun en çok net alım yaptığı ilk 5 hisse şöyle sıralandı:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet SASA 16.614.541 21,08 1,422 KTLEV 6.711.731 8,52 7,515 HEKTS 4.926.337 6,25 1,542 ATAHZV 3.279.307 4,16 0,171 HEDEF 2.843.419 3,61 3,739

Kaynak: ForInvest

AK YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında 22 milyon 840 bin 861 lotluk net satışla KATMR ilk sırada yer aldı. YKBNK, 18 milyon 246 bin 838 lotluk net satışla ikinci sıraya yerleşti. Bu hisseleri IHLAS, ATAIGV ve AKBNK takip etti.

Kurumun en çok net satış yaptığı ilk 5 hisse ise şöyle:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet KATMR -22.840.861 20,66 1,276 YKBNK -18.246.838 16,51 31,73 IHLAS -4.833.406 4,37 0,754 ATAIGV -3.594.091 3,25 0,379 AKBNK -2.934.419 2,65 58,124

Verilerde alım tarafındaki diğer hisselerin net lot toplamı 44 milyon 437 bin 653, satış tarafındaki diğer hisselerin net lot toplamı ise 58 milyon 95 bin 316 olarak yer aldı. AK Yatırım'ın net hacmi eksi 1 milyar 10 milyon 728 bin 349 olarak kaydedildi.

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