Gedik Yatırım, 27 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı raporda ENJSA için hedef fiyatını 202,40 TL'den 204,92 TL'ye yükseltti. Kurum, hisse için “endeks üstü getiri” tavsiyesini korurken yüzde 90 prim potansiyeline işaret etti.

Borsa İstanbul'da işlem gören Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) hisseleri için aracı kurumlardan yeni hedef fiyat değerlendirmeleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak Gedik Yatırım, Enerjisa Enerji hisselerine ilişkin hedef fiyatını yukarı yönlü güncelledi. Kurum, daha önce 202,40 TL olarak belirlediği hedef fiyatı 204,92 TL'ye çıkardı.

ENJSA HİSSELERİNDE YÜZDE 90 PRİM POTANSİYELİ

Gedik Yatırım, Enerjisa Enerji hisseleri için tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak açıkladı. Raporda hisse için belirtilen son fiyat 107,80 TL olurken yeni hedef fiyat 204,92 TL olarak kaydedildi.

Buna göre ENJSA hisselerinde yüzde 90 prim potansiyeli öngörüldü. ENJSA hisseleri yazım sırasında yüzde 3,02’lik yükselişle 109,20 TL’den işlem gördü.

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